МИНСК, 2 апр — Sputnik. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля в союзных странах. 2 апреля 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух стран, а через год 2 апреля 1997-го сообщество новым договором было трансформировано в союз.



© Sputnik Asatur Yesayants Лукашенко о "родном брате" Путине и общении без посредников

Большие торжественные мероприятия в честь Дня единения прошли в Москве и Минске еще в пятницу.

По случаю праздника в минском Большом театре дали балет Евгения Глебова "Маленький принц", в московском — показали балет Джорджа Баланчина "Драгоценности". Поздравить друг друга гости и участники торжеств смогли во время праздничного видеомоста, который связал Минск и Москву.

Поздравительные послания

Лидеры двух стран по случаю праздника обменялись поздравительными посланиями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении по случаю Дня единения народов Беларуси и России отметил преимущества союзной интеграции и подчеркнул хрупкость достижений, несмотря на их масштабность.

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В свою очередь президент Российской Федерации назвал одним из важнейших направлений союзнических отношений координацию внешнеполитической деятельности.

"Россия и Беларусь взаимодействуют в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, тесно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур", — констатировал российский лидер.

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Напомним, что ближайшая встреча Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге. Как рассказали Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства, стороны обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах.

Концерты и гости в регионах

Сразу несколько приграничных регионов Витебской области принимают в эти дни гостей.

В Дубровно приехала делегация Краснинского района Смоленской области. Причем гостей — руководство российского района и артистов — встречали на границе. Помимо праздничных мероприятий, главы приграничных регионов подписали обновленный договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Аналогичный договор подписали в пятницу в Лиозно главы приграничных Лиозненского района Витебской области и Демидовского района Смоленской области. Помимо официальных встреч, ко Дню единения здесь тоже организовали большой концерт с участием местных творческих коллективов и исполнителей, а также артистов из Смоленской области.

В самом Витебске ко Дню единения открыли выставку молодых художников из России "Палитра молодых". Она открывается сегодня и будет экспонироваться до 5 апреля в Витебском центре современного искусства. В экспозиции представлены живописные и графические работы двенадцати авторов из города Александров (Владимирская область).

Привет из космоса

Уроженец белорусского Червеня космонавт Олег Новицкий поздравил с борта Международной космической станции белорусов и россиян с Днем единения народов двух стран. Свое видеообращение он записал прямо на орбите.

"Я полностью уверен, что крепкая дружба наших народов будет длиться много-много лет. Беларусь и Россия — поистине братские народы. Примеры тому можно очень легко найти в нашей истории. И я верю, что и будущее наше будет светлым и мирным", — говорится в видеообращении.

Экспедиция Новицкого на МКС началась 17 ноября 2016 года. В последнее время Новицкий неоднократно радовал белорусов снимками белорусских городов из космоса, которые он исправно выкладывает в Instagram. В объектив его камеры уже попадал ночная и утренняя столица, а также Гомель и Брест.