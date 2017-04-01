Наши глаза — это то, с помощью чего мы воспринимаем окружающий мир. Нам кажется, что наше зрение ничем не отличается от зрения других людей, и уж тем более мы видим одни и те же вещи и цвета. Однако это не всегда так. Многие даже не догадываются о том, что человеческие глаза способны увидеть нечто уникальное, что таится в нашем воображении или подсознании. С помощью нашего теста вы можете узнать, какими особенностями зрения обладаете.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что особенного в вашем зрении? Тест покажет! Наши глаза — это то, с помощью чего мы воспринимаем окружающий мир. Нам кажется, что наше зрение ничем не отличается от зрения других людей, и уж тем более мы видим...