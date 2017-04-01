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Что особенного в вашем зрении? Тест покажет!

02.04.2017 11:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наши глаза — это то, с помощью чего мы воспринимаем окружающий мир. Нам кажется, что наше зрение ничем не отличается от зрения других людей, и уж тем более мы видим одни и те же вещи и цвета. Однако это не всегда так. Многие даже не догадываются о том, что человеческие глаза способны увидеть нечто уникальное, что таится в нашем воображении или подсознании. С помощью нашего теста вы можете узнать, какими особенностями зрения обладаете.Что особенного в вашем зрении? Тест покажет!

 
 
 
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Наши глаза — это то, с помощью чего мы воспринимаем окружающий мир. Нам кажется, что наше зрение ничем не отличается от зрения других людей, и уж тем более мы видим...

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