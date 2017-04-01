|
Что особенного в вашем зрении? Тест покажет!
02.04.2017 11:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Наши глаза — это то, с помощью чего мы воспринимаем окружающий мир. Нам кажется, что наше зрение ничем не отличается от зрения других людей, и уж тем более мы видим одни и те же вещи и цвета. Однако это не всегда так. Многие даже не догадываются о том, что человеческие глаза способны увидеть нечто уникальное, что таится в нашем воображении или подсознании. С помощью нашего теста вы можете узнать, какими особенностями зрения обладаете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши глаза — это то, с помощью чего мы воспринимаем окружающий мир. Нам кажется, что наше зрение ничем не отличается от зрения других людей, и уж тем более мы видим...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии