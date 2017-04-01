МИНСК, 2 апр — Sputnik. Молодежь ищет драйв в езде в нетрезвом виде, а кто-то в поисках адреналина участвует в несанкционированных митингах, предположил в эфире "Клуба редакторов" председатель "Белрусь-1" Геннадий Давыдько, комментируя новость об освобождении так называемых "пассажиров 37 троллейбуса".

Несколько десятков участников "Марша нетунеядцев", прошедшей в Минске 15 марта, были задержаны после окончания акции на остановке общественного транспорта, в частности 37-го маршрута троллейбуса. Акция была санкционирована городскими властями, но по словам представителей МВД, отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:06 / 7.71Mb / просмотров видео: 1309) Sputnik / Виктор Толочко © Sputnik / Виктор Толочко Инцидент на остановке после "марша нетунеядцев" в Минске

"Молодежь, которая думает о своем будущем, не станет гоняться в машинах по пьяни или болтаться по улицам", — уверен Давыдько.

Он вспомнил, что в молодости также искал "драйва" и писал письмо с просьбой отправиться на войну в Афганистан.

Павел Якубович, главный редактор издания "СБ. Беларусь Сегодня", в свою очередь процитировал российского режиссера Александра Сокурова, который призвал разговаривать с молодежью.

"Молодежь хочет услышать ответы на свои вопросы. К этому нужно относиться спокойно", — считает Якубович.