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Давыдько сравнил участие в митинге с "покатушками на красный свет"
02.04.2017 12:16 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр — Sputnik. Молодежь ищет драйв в езде в нетрезвом виде, а кто-то в поисках адреналина участвует в несанкционированных митингах, предположил в эфире "Клуба редакторов" председатель "Белрусь-1" Геннадий Давыдько, комментируя новость об освобождении так называемых "пассажиров 37 троллейбуса".
Несколько десятков участников "Марша нетунеядцев", прошедшей в Минске 15 марта, были задержаны после окончания акции на остановке общественного транспорта, в частности 37-го маршрута троллейбуса. Акция была санкционирована городскими властями, но по словам представителей МВД, отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент на остановке после "марша нетунеядцев" в Минске
"Молодежь, которая думает о своем будущем, не станет гоняться в машинах по пьяни или болтаться по улицам", — уверен Давыдько.
Он вспомнил, что в молодости также искал "драйва" и писал письмо с просьбой отправиться на войну в Афганистан.
Павел Якубович, главный редактор издания "СБ. Беларусь Сегодня", в свою очередь процитировал российского режиссера Александра Сокурова, который призвал разговаривать с молодежью.
"Молодежь хочет услышать ответы на свои вопросы. К этому нужно относиться спокойно", — считает Якубович.
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Председатель Белтелерадиокомпании считает, что причина вождения в нетрезвом виде и участия в несанкционированных митингах – молодость.
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