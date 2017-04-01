﻿ Давыдько сравнил участие в митинге с "покатушками на красный свет". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Давыдько сравнил участие в митинге с "покатушками на красный свет"

02.04.2017 12:16 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Молодежь ищет драйв в езде в нетрезвом виде, а кто-то в поисках адреналина участвует в несанкционированных митингах, предположил в эфире "Клуба редакторов" председатель "Белрусь-1" Геннадий Давыдько, комментируя новость об освобождении так называемых "пассажиров 37 троллейбуса".

Несколько десятков участников "Марша нетунеядцев", прошедшей в Минске 15 марта, были задержаны после окончания акции на остановке общественного транспорта, в частности 37-го маршрута троллейбуса. Акция была санкционирована городскими властями, но по словам представителей МВД, отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками.

(1:06 / 7.71Mb / просмотров видео: 1309)
Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент на остановке после "марша нетунеядцев" в Минске

"Молодежь, которая думает о своем будущем, не станет гоняться в машинах по пьяни или болтаться по улицам", — уверен Давыдько.

Он вспомнил, что в молодости также искал "драйва" и писал письмо с просьбой отправиться на войну в Афганистан.

Павел Якубович, главный редактор издания "СБ. Беларусь Сегодня", в свою очередь процитировал российского режиссера Александра Сокурова, который призвал разговаривать с молодежью.

"Молодежь хочет услышать ответы на свои вопросы. К этому нужно относиться спокойно", — считает Якубович.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Белтелерадиокомпании считает, что причина вождения в нетрезвом виде и участия в несанкционированных митингах – молодость.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Что особенного в вашем зрении? Тест покажет!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика