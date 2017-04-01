Сегодня многие знают о технике визуализации и пытаются применить ее в жизни. Визуализация – очень полезное упражнение, позволяющее стать ближе к своим целям. Но в чем же причина того, что зачастую она не срабатывает или срабатывает не так, как мы ожидаем? К примеру, человек стремится к определенной цели, но откуда-то берутся обстоятельства, не дающие желаемому претвориться в жизнь.





Почему желаемое не сбывается

Как говорили психологи с давних времен, в каждом из нас есть сознательное и бессознательное. Сознательное строго и рационально, но бессознательное мы контролировать не можем. Здесь кроются детские мечты, желания и страхи. Бессознательное обладает большой силой.

Часто, между нашим разумом и глубинными желаниями существует конфликт, как между сознанием и подсознанием. Например, сознательно, девушка хочет выйти замуж. Но подсознательно, в глубине души есть страх замужества или нежелание что-то менять в жизни. Она игнорирует эти сигналы, не понимая себя до конца. Удивляться не стоит, ведь часто мы не осознаем собственные страхи, а тем более их причины. Поэтому так важно перед тем, как визуализировать желаемое, понять чего мы хотим на самом деле.

Правильная визуализация

В первую очередь, важна правильно поставленная цель, которая имеет значение не только для социума, а в первую очередь для вас лично. Лучше написать желание на бумаге.

Психологи выявили: для бессознательного, воспринимающего информацию буквально, важна формулировка желаний. Оно не воспринимает частицу «не». Если вы хотите не болеть, лучше сформулировать данное желание как «быть здоровым». Имеют значение все нюансы слов, то есть важно восприятие их подсознанием. Если вы хотите, чтобы что-то определенное пришло в жизнь, сформулируйте это словами «я позволяю этому случиться». Также желание должно формулироваться в настоящем времени, без сослагательных наклонений, вместо «я хочу выйти счастливо замуж» лучше сказать «я счастлива замужем».

Если же вы хотите многого и определиться сложно, напишите на бумаге все желания, это поможет выбрать приоритетное, именно то, что ближе вашему сердцу больше всего. Пусть оно будет амбициозным, таким, которое никак не оставит вас равнодушным.

Визуализируя желаемое, постарайтесь успокоиться. Представьте, чего вы хотите. Важны такие детали, как запах, чувства, цвета вокруг. Иными словами, прочувствуйте то состояние, когда сбудется ваша мечта. Нужно как бы побывать в этом будущем. А затем отпустить картину.

Еще один момент. Наши желания сбываются, когда, мечтая, мы входим в состояние похожее на транс. Каждый человек бывает в этом состоянии в течение дня, но не замечает этого. Трансовое состояние – значит расслабленное, в нашей голове в это время затихает хор мыслей. Такое состояние нужно для психического здоровья человека. Чтобы в него войти специально, нужно глубоко дышать, сосредотачиваясь на этом процессе. Отметим, что позитивное трансовое состояние притягивает такие же ситуации в жизни.

Мечтайте, визуализируйте! Но будьте осторожны, ведь мечты сбываются!

Текст: Flytothesky.ru