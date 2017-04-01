10 наиболее известных кладбищ с призраками, описанные в данной статье, не претендуют ни в коем случае на свою исключительность и уникальность, ведь наверняка у любого кладбища есть свои страшные истории и предания, которые обсуждаются не одно поколение. Тем не менее, некоторые из них представляют особый интерес для современных «охотников за привидениями».

1. Кладбище Пер-Лашез





Это старинное парижское кладбище, ставшее последним пристанищем для Оскара Уайльда, Джима Моррисона и Марселя Марсо. Поговаривают, что ночью по его территории неспешно передвигаются жертвы Холокоста в поисках покоя. Кто знает, сколько еще других беспокойных духов может там обитать?

2. Кладбище Сент-Луис





На городском кладбище Сент-Луис в Новом Орлеане покоятся останки печально (или скандально) известной Мари Лаво, королевы вуду 19 века. Местные жители уверены в том, что Мари даже из могилы по-прежнему выполняет просьбы и обращения посетителей. Кроме того, говорят, что из ряда склепов периодически доносится явственно слышный плач.

3. Кладбище Хайгейт





В 1960-х годах в Лондоне стали активно распространяться слухи о вампире, разгуливающем на территории кладбища Хайгейт. Кстати, именно здесь лежат Карл Маркс и Чарльз Диккенс. Также поговаривали о том, что на кладбище стали обнаруживать обескровленные тела животных. В результате горожане развернули самую настоящую охоту на вампира, вплоть до вскрытия подозрительных могил и вбивания осиновых колов. Пойман вампир, конечно же, не был. Возможно, странник в черной одежде и с мертвецки белым лицом всё еще бродит среди могил в ночное время. Рискнете ли вы исследовать кладбище Хайгейт с наступлением темноты?

4. Кладбище Гринвуд





Самый известный призрак кладбища Гринвуд в городе Декейтер (Иллинойс) – это испуганный и сердитый мальчик, которого местные называют Майклом. Он бросает камни в посетителей и даже пытается ударить или сбить их с ног. Помимо мальчика посетители время от времени могут заметить печальную девушку, машущую им рукой, когда они покидают это уже закрытое и заброшенное кладбище.

5. Кладбище Сталл





Считается, что на кладбище Сталл в Канзасе на шоссе 40, его еще называют «кладбищем проклятых», захоронено тело сына сатаны от земной женщины. Слухи о странных ритуалах и необъяснимых ночных огнях только добавляют этой тайне ещё более пугающую ауру. Место до того жуткое, что его считают воротами в ад.

6. Кладбище Воскрешения





Кладбище Воскрешения в Чикаго – это место упокоения не такой уж и спокойной Кровавой Мэри, известной городской легенды, гласящей, что на Мэри убили прямо возле кладбища, когда та выходила из его ворот. Теперь Мэри систематически появляется на дороге и просит довезти её до кладбищенских ворот, у которых она моментально исчезает.

7. Кладбище «Сад надежды»





В городе Готье (Миссисипи) расположено кладбище «Сад надежды», на котором захоронена жестоко убитая семья из семи человек, включая пятерых детей. После их захоронения посетители частенько видят детские призраки, бегающие по кладбищу, весело смеясь и играя. А еще здесь живет призрак-воришка, который уносит венки с чужих могил на свою собственную могилу. И, конечно же, Кровавая Сара – барышня с красными волосами и в красном халате, выбирающаяся за ограду и пугающая водителей на дороге.

8. Кладбище Бэчелорс Гроув





Еще одно мистическое кладбище в Чикаго, закрытое уже более полстолетия. Исследователи говорят, что оно просто кишит духами и прочими паранормальными сущностями. Посетители свидетельствуют о белом домике с колоннами, который быстро появляется и быстро исчезает, а в начале 1990-х годов здесь был сделан фотоснимок таинственной полупрозрачной леди в белом, сидящей на могиле.





9. Кладбище Бонавентура





Это живописное кладбище в Саванне (Джорджия) стало местом действия в кинокартине «Полночь в саду Добра и Зла». Оно все поросло испанским мхом и выглядит идеальным домом для потусторонних существ. Местные жители пересказывают туристам историю о девушке Грейси Уотсон, чья статуя иногда самым настоящим образом плачет, когда кто-то крадет её подарочки, заботливо оставляемые для неё посетителями.

10. Кладбище Реколета, Буэнос-Айрес





Кладбище Реколета называют городом богатых, но мертвых. Здесь нашла свой покой легендарная Эва Перон, но люди поговаривают, что она недовольна своей последней «квартирой». Кроме того, существует легенда о ночном стороже, который покончил жизнь самоубийством на своем рабочем месте, а потому посетители до сих пор слышат звон его ключей или наблюдают его фигуру, бродящую по территории.

Текст: Flytothesky.ru