МИНСК, 3 апр — Sputnik. Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен в России: церемония прощания с классиком советской и российской поэзии пройдет в США и на следующей неделе на родине.



© Sputnik Михаил Озерский Последний из шестидесятников: Евтушенко похоронят рядом с Пастернаком

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время, но регулярно приезжал с выступлениями в Россию.

Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома), где классик советской и российской поэзии преподавал, пока жил в США.

Необратимая болезнь и место на кладбище

Родные и близкие Евтушенко рассказали, что в последние годы поэт боролся с онкологическим заболеванием. Во время последнего обследования врачи предупредили, что Евтушенко осталось жить три месяца, но сердце поэта не выдержало раньше.

"Впервые такой диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака", - рассказал журналистам сын литератора. Он держал руку отца в последние минуты.

Поэт завещал похоронить его в Переделкино на кладбище возле писательского дачного поселка, где покоятся Корней Чуковский, Борис Пастернак, Арсений Тарковский и Роберт Рождественский.



© Sputnik Виталий Белоусов Храм-часовня Воскресения Христова в поселке Переделкино

Этот вопрос в настоящее время предстоит решить московским властям, так как переделкинское кладбище, которое относится к категории элитных, давно закрыто для захоронений.

Реакция мировых СМИ на смерть поэта

Ряд мировых СМИ сегодня также обратили внимание на известие о кончине поэта Евгения Евтушенко, ушедшего из жизни в субботу в США в возрасте 84 лет.

"Поэт с международным признанием, харизмой актера и задатками политика", — именно так характеризует Евтушенко американское издание New York Times.

По информации газеты, прославленный поэт скончался в одной из больниц округа Талса штата Оклахома в окружении родных и близких.

"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — цитирует британская Guardian слова вдовы поэта Марии Новиковой.

"В эпоху расцвета своей славы Евтушенко читал свои стихи на заполненных футбольных стадионах и аренах", — отмечает издание. Guardian подчеркивает, что на родине поэта в России многие выразили дань уважения Евтушенко, отметив его вклад в мировую и отечественную литературу.

"Поэт в России — больше, чем поэт. И он был не просто поэтом — он был гражданином с четкой гражданской позицией", — приводит газета слова Натальи Солженицыной, вдовы прославленного писателя и лауреата Нобелевской премии.