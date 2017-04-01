Вам не спится? Пожалуй, это очень актуальная тема в наши дни, наполненные стрессами и волнениями. Качество сна в очень сильной мере влияет на нашу деятельность, внешность и жизнь в целом.





Согласитесь, что утром после бессонной ночи вы чувствуете себя разбитым и уставшим, все валится из рук, невозможно сосредоточиться, все нервирует. Объявляем войну недосыпу и представляем вашему вниманию 19 способов борьбы с бессонницей.

Обратите внимание на свое место для сна. Достаточно ли вам комфортно?

1. Прежде всего, исследуйте ваше спальное место. Конечно, искать горошину под матрасом — это излишне, если вы не принцесса, но обратить внимание на жесткость матраса, на мягкость и приятность постельного белья, на удобство и комфортность подушки необходимо. Часто небольшие изменения достаточно позитивно влияют на качество сна.

2. Заведите полезную привычку — проветривать комнату перед сном. Десять минут проветривания обогатит ваш организм кислородом, что гораздо быстрее поможет вам расслабиться и уснуть.

3. Попробуйте немного охладить комнату. По мнению врачей, при температуре помещения от +16 до +18 градусов организм лучше отходит ко сну, хорошо отдыхает, быстрее восстанавливается. Сон в таких условиях наблюдается более здоровый и глубокий.

4. Темнота и тишина очень важны для засыпания и полноценного сна. Можно повесить плотные шторы, использовать современные удобные беруши и маску для сна.

5. Для расслабления и успокоения наполните комнату ароматами эфирных масел. Специалисты в данной сфере рекомендуют использовать эфирные масла бергамота, валерианы, герани, лаванды, сандала, мелиссы, розы, хмеля, ромашки, пассифлоры, жасмина, майорана, пачули, бензоина, можжевельника, мирры, кипариса, кедра, мандарина, апельсина, ладана, ванили, шалфея. При таком многообразии вы обязательно найдете свой аромат для полного расслабления.

6. Неспешная вечерняя прогулка является одним из самых эффективных способов нормализации сна. Небольшая физическая нагрузка от ходьбы снимает напряжение, организм насыщается кислородом, повышается иммунитет, способствует выработке режима, создается позитивный психофизиологический эффект, устраняется негативное влияние волнений и стрессов прошедшего дня. Так что гулять (вместо телевизора) — это обязательное условие борьбы с бессонницей.

7. Многочисленные исследования и эксперименты ученых привели к неоспоримому выводу, что люди, которые повысили свою физическую активность, спать стали намного лучше .Рекомендуется включить в свою жизнь любые физические упражнения в течение дня, в том числе йогу.

8. Ванна и водные процедуры — прекрасный способ расслабить и успокоить напряженные мышцы. Здесь важно подобрать свою процедуру: одному подойдет контрастный душ, другому ароматная ванна с травами, можно просто попарить ноги в массажной ванночке.

9. Отказ от дневного сна тоже может решить проблему, так как при нашем, в большинстве случаев, сидячем образе жизни организм просто не успевает устать.

10. Режим — это основа здоровья. Изучая себя, живя в соответствии со своими биологическими часами можно решить многие проблемы со сном, ожирением, нервами. Надо приложить усилия и волю, но это того стоит. Вся ваша жизнь изменится к лучшему. Начните сегодня.

11. Необходимо остановить безумный бег мыслей , направленный на решение проблем и задач уходящего дня. Что можно предпринять в этом направлении: просто монотонный счет белых слоников или фантазии на посторонние темы, можно сосредоточиться на осознании своего дыхания, послушать звуки природы, классическую музыку, почитать спокойную книгу.

12. Освободить мозг от негативной информации, от ненужного стресса. Недавно было доказано учеными, что излучение от компьютеров и телефонов за два часа до сна имеет пагубное влияние на способность мозга расслабиться и уснуть.

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13. Для того, чтобы расслабиться и отпустить мысли, делайте зарядку глазами. Есть много техник, выберете ту, что подходит вам.

14. Легкий ужин за пару часов до сна способствует засыпанию. Голодный человек засыпает плохо, переедание же взывает дискомфорт.

15. Можно применить один из самых эффективных домашних средств для борьбы с бессонницей – «бабушкин метод»: выпить стакан тёплого молока с двумя ложками мёда.

16. Ученые доказали, что употребление морской рыбы и грецких орехов способствует выработке веществ в организме, способствующих засыпанию и спокойному сну.

17. Причиной нервозности и хронической бессонницы может являться дефицит в организме определенных витаминов. Поэтому необходимо пропивать курс витаминов несколько раз в год.

18. Травяной чай с успокоительными травами, например, пустырника, мелиссы, валерианы, тоже благотворно действует на состояние расслабления и сонливости.

19. Отказ от алкоголя и курения улучшит в целом состояние здоровья, что благотворно скажется и на нервной системе.

Придерживайтесь этих простых правил, и вы победите бессонницу. Приятных вам снов!

Текст: Flytothesky.ru