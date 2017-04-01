Исследователи изучили взаимосвязь просоциального поведения, нацеленного на добровольную помощь окружающим, и продолжительности жизни. Выяснилось, что социальная ответственность и забота о других людях продлевают жизнь.





Можно ли выиграть несколько дополнительных лет жизни, помогая другим?

Это вполне возможно: к такому заключению пришла международная исследовательская группа, в которой участвовали ученые берлинского Института развития человека, входящего в общество Макса Планка. В своем многолетнем исследовании они сравнили пожилых людей, проявлявших заботу о своих внуках или других лицах с их ровесниками, кто не делал этого.

Половина бабушек и дедушек, для которых забота о внуках была обычным делом, прожили после первого интервью, проведенного в 1990 году, около десяти лет. Аналогичные результаты показали те, у кого не было внуков, но они поддерживали своих детей, например, вели в их семьях домашнее хозяйство. Из тех, кто не заботился о родных, около половины ушли из жизни за пять лет.

Но положительный эффект от помощи не ограничивается лишь собственной семьей. Анализ данных показал, что даже бездетные пожилые люди, оказывавшие другим эмоциональную поддержку, могут получить в результате этого несколько дополнительных лет жизни. Примерно 50 процентов волонтеров, навещавших немощных стариков и инвалидов, прожили еще семь лет, а те, кто не занимался социальной помощью, прожили в среднем только четыре года

«И все же не следует считать заботу о других панацеей для продления жизни, — говорит Ральф Хертвиг (Ralph Hertwig) из берлинского Института Макса Планка. При умеренном участии действительно можно ожидать положительного влияния на здоровье. Однако, как показали результаты предыдущих исследований, слишком большая вовлеченность приводит к стрессу, что негативно воздействует на здоровье, физическое и психическое.

Ученые предполагают, что корни просоциального поведения нужно искать в семье. Вполне вероятно, что развитие такого отношения родителей, бабушек и дедушек к детям стало возможным благодаря нервной и гормональной системам. Затем это легло в основу сотрудничества и альтруистического поведения по отношению к людям, с которыми не было родственных связей, отметила соавтор работы Соня Хильбранд (Sonja Hilbrand).

Текст: Flytothesky.ru