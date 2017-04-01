Когда в доме появляется малыш, это всегда и радость, и вдохновение, и беспокойство, и масса новых открытий для всей семьи. Считается, что задача родителей – сформировать достойную личность. Некоторые, возможно, замечали то, что дети приходят в этот мир как будто уже с какими-то знаниями. Часто молодая мама осознает, что ее малыш — это настоящий учитель. Давайте подумаем, чему же нас учит малыш?





1. Самообладание и терпение

Это первое, без чего воспитание просто невозможно. Обучаясь этим навыкам со своим ребенком, вы становитесь терпимее в жизни. Многие помнят фразы: «на поступок ребенка реагируем после того, как посчитаем до 10», «когда трудно, улыбаемся». Это хорошие упражнения для воспитания самих себя. Не имея привычки к терпению и самообладанию, мы будем срываться на любимых деток, что повлечет за собой слезы и обиды. А какому родителю этого хочется?

2. Не загадывать наперед

Дети учат родителей не строить планы на долгое время. Увы, простуды и другие заболевания приходят в нашу жизнь нежданно. Малыши и их желания вообще не предсказуемы. Дети не дают нам расслабиться, тем самым воспитывая в нас такое качество, как стрессоустойчивость, которое, согласитесь, в современной жизни совсем не лишнее. Можно отметить, что вследствие этого у взрослых меняется и отношение и к отдыху. Теперь у него «меняется вкус» и родители больше начинают ценить свободное время. Но отдых и родительство — это отдельная тема.

3. Жизнелюбие

Все знают, что дети – это сама доброта, общаясь с ними, становишься радостнее. Эти создания счастливы с утра и до вечера. Нетрудно заметить, что малыши часто мудрее нас, взрослых. Нас расстраивают мелочи, и мы раздражаемся по этому поводу. Но мы не задумываемся, насколько серьезно на самом деле то, что тревожит нас. Мы преувеличиваем свои проблемы, не замечая того, как за порой пустыми переживаниями проходит бесценное время. В то время как дети ценят саму жизнь, ее процесс и каждый ее миг по-настоящему.

4. Хозяйственность и кулинарные навыки

Маленький ребенок учит свою мамочку быть настоящей хозяйкой. Ведь в доме, где растет малыш, должно быть чисто и комфортно. А маме всегда хочется угодить своему малышу с приготовленными для него блюдами. Так, часто женщины становятся настоящими профессорами в вопросах детского питания.

5. Медицинские знания

Маме всегда следует быть на чеку, если ребенку нездоровится. Отныне ей нужно знать, как правильно хранить лекарства и какое средство нужно дать ребенку в следствие заболевания. А еще родители приобретают навыки массажиста.

6. Креатив

Поделки для детского сада, новогодние костюмы, праздничные рисунки и просто ежедневные игры – во все это вовлекается родитель малыша почти сразу после его рождения. Мама и папа учат ребенка лепить, рисовать и сочетать цвета, собирать пазлы и многому другому. А за этим процессом, пробуждаются и их собственные способности к творчеству.

7. Хитрость и актерское мастерство

Как это не удивительно, даже если мама от природы плохая актриса, с ребенком она научится этому искусству. Как часто ей предстоит быть в роли красной шапочки, кошки или лошадки, играя с ребенком. А бывают ситуации, когда завести двух или трехлетнего малыша домой, не проявив смекалку и сообразительность, бывает ой как непросто.

8. Любовь

Некоторые только с появлением малыша, начинают понимать, что другие люди — это тоже дети внутри. Мы терпимее относимся к своим родителям и к людям вокруг. Любовь к своему малышу проецируется на мир. В конце концов, мама в душе тоже ребенок. Понимание этого факта помогает лучше ориентироваться в мире, в котором живет малыш.

Таким образом, можно сказать, что дети расставляют все на свои места в нашей жизни. А время, которое родители проводит со своим малышом можно считать своеобразной школой, в которой они приобретают массу полезных знаний и самосовершенствуются.

Текст: Flytothesky.ru