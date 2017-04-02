﻿﻿ Тест: Какое животное живёт внутри вас?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Какое животное живёт внутри вас?

03.04.2017 12:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Возможно, вы даже не догадывались об этом, но в каждом человеке живёт его астральное тело, которое может иметь облик животного, птицы или другого живого существа. Наши вторые сущности определяют черты характера, эмоциональность, психическое здоровье. Астральные животные также могут вырываться наружу в моменты сильного эмоционального потрясения или стресса.

Вы уже знаете, какое животное живёт внутри вас?Тест: Какое животное живёт внутри вас?

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, вы даже не догадывались об этом, но в каждом человеке живёт его астральное тело, которое может иметь облик животного, птицы или другого живого существа....

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Похороны Евтушенко состоятся в России 7 или 8 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика