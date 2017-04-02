Возможно, вы даже не догадывались об этом, но в каждом человеке живёт его астральное тело, которое может иметь облик животного, птицы или другого живого существа. Наши вторые сущности определяют черты характера, эмоциональность, психическое здоровье. Астральные животные также могут вырываться наружу в моменты сильного эмоционального потрясения или стресса.

Вы уже знаете, какое животное живёт внутри вас?