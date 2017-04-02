У каждого человека бывали ситуации, когда тело подводило его в самый важный момент: затошнило от волнения перед публичным выступлением, захотелось посмеяться в неудачное время, началась икота и так далее. Существуют различные способы взять свое тело под контроль.





1. Для тех, кто никак не может проснуться утром и ходит в полусне, есть простой метод взбодриться: задержать дыхание на максимально долгое время. Нехватка кислорода усилит сердцебиение, из-за чего возникнет ощущение бодрости.

2. Предотвратить чиханье можно, если зажать кожу на носу чуть повыше кончика и оттянуть немного вперед.

3. Тошноту поможет на время унять точечный массаж. Нужно отмерить примерно три сантиметра вверх от ладони по внутренней стороне руки и надавить на это место.

4. Чтобы сдержать смех на серьезном мероприятии, нужно прикусить язык или ущипнуть себя.

5. Можно легко справиться с икотой, если постараться подольше не дышать.

6. Чтобы не храпеть во сне, достаточно спать на боку, потому что в таком положении улучшается дыхание. Предотвратить или облегчить изжогу можно таким же способом – сном на левом боку.

7. Угревая сыпь будет меньше появляться, если умываться холодной водой. Из-за охлаждения сужаются поры, и кожа лица становится менее привлекательной для бактерий.

8. Зуд от укуса комара или другого насекомого можно унять, нанеся на поврежденное место дезодорант или мятную зубную пасту.

9. Если широко открыть глаза и направить взгляд вверх, стараясь подольше не моргать, то получится сдержать плач.

10. Выплескивание эмоций уменьшает боль от удара. Несколько ругательств – все, что нужно, чтобы приглушить болезненные ощущения.

11. Головокружение остановится, если засунуть в ухо палец и потянуть его сначала вверх, потом вперед, а затем вниз. Делать это нужно осторожно, и тогда внутричерепное давление придет в норму, и головокружение прекратится.

12. Обмануть свой мозг, когда нет настроения, поможет обычный карандаш, зажатый в зубах. Это активизирует мышцы, которые отвечают за улыбку, и настроение поднимется.

Текст: Flytothesky.ru