Поцелуи… Что может быть нежнее, чем ласковый поцелуй мамы, который каждый из нас ждет с самого момента рождения. А поцелуй на первом свидании, разве не он дает особую воздушную энергию, которая способна вдохновить нас на преодоление доселе непреодолимых преград, раскрасить нашу жизнь яркими красками?





О поцелуях вспоминают и тогда, когда проходит период влюбленности, и остается тоска. Наверное, многим будет интересно узнать, а есть ли польза в поцелуях, а может быть они опасны? Вот несколько фактов о поцелуях.

1. Ученые, исследуя взаимоотношения людей, непременно заостряют свое внимание на изучении природы происхождения поцелуя, его влияния на поведение человека. Некоторые исследователи утверждают, что дата рождения поцелуя исчисляется аж 3000 годом до нашей эры. По одной из версий человек испытывает потребность в поцелуях, так как на подсознательном уровне он ассоциирует поцелуй с прикосновением к груди матери.

2. Грудь матери — это первое, к чему прикасается новорожденный малыш, это не только источник питания, а и своеобразная форма ласки и общения. На протяжении всей своей жизни человек, словно цветок к свету, тянется к ласке и общению, именно по этой причине люди используют поцелуи, как выражения привязанности и взаимной симпатии.

3. Для ряда других ученых более приемлема иная теория о поцелуях. Организм каждого человека способен выделять феромоны, что является прямым источником информации. В древние времена некоторым людям удавалось через поцелуй считывать информацию о другом человеке. В современном мире, благодаря жаркому, откровенному, либо нежному поцелую, можно также получить те ощущения, которые нельзя испытать, ограничивая себя лишь визуальным общением.

4. Многие психологи уверены, что поцелуй в отношениях мужчины и женщины – новая ступень в общении, вероятнее всего, именно поэтому некоторые отказываются от поцелуя партнера, так как не до конца уверены в правильности своего выбора.

5. Несмотря на то, что во время поцелуя человек передает другому человеку 280 различных культур бактерий (95% не опасны), поцелуи способны благотворно влиять на общее состояние здоровья человека (человек менее подвержен стрессам и нервным расстройствам).

6. Кроме этого, благодаря выработке эндорфинов, у человека прибавляются силы и уверенность в собственном «Я», он становится более успешным в делах, смотрит на мир глазами оптимиста.

7. Поцелуи благотворно влияют и на состоянии кожи лица, так как они препятствует образованию морщин. Люди, четко следящие за своими калориями, могут быть приятно удивлены, ведь трехминутный поцелуй «лишает» их 12 калорий!

8. Поцелуи — настоящие «помощники» в борьбе с аллергическими реакциями, они снижают уровень холестерина в крови. Также поцелуи уменьшают риск возникновения инфаркта, ведь во время поцелуя пульс человека учащается до 110 ударов в минуту, а это в свою очередь, является отличной тренировкой для сердечнососудистой системы.

Все вышеперечисленное лишь подтверждает тот факт, что поцелуям необходимо уделять как можно больше времени, ведь благодаря им, человек не только противостоит болезням и «нашествиям» вирусов, но и замедляет процесс старения организма, становится добрее и чище душой.

Текст: Flytothesky.ru