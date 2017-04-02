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Эти простые фокусы помогут расположить к себе собеседника

03.04.2017 19:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Общение должно всегда приносить пользу и быть эффективным. Для этого необходимо наладить правильный контакт с собеседником. Предлагаем воспользоваться 6 хитростями успешного общения.

Эти простые фокусы помогут расположить к себе собеседника

Эффект Франклина

Американский политик знал, как общаться с людьми. Чтобы вызвать симпатию со стороны собеседника, Бенджамин Франклин просил его о небольшом одолжении. После этого нехитрого, но дальновидного хода переговоры дипломата были обречены на успех. Сделав кому-то незначительное одолжение, люди склонны и дальше идти на уступки.

Больше необходимого

Если что-то нужно от человека, можно попросить сверх необходимого. В этом случае отказ — наиболее очевидный исход. Спустя время, стоит повторить просьбу и снизить ставку до необходимого. Неловкость из-за первого отказа и более привлекательные условия помогут собеседнику решиться на сделку.

Мимикрия

В зоологии этот термин понимается как поразительное сходство между двумя представителями разных видов. Во время беседы часто оказывается полезным незаметное повторение позы, жестов и мимики того, с кем ведется диалог. Правильно применяя этот способ, вполне можно завоевать доверие со стороны партнера по разговору, потому что людям приятно, когда собеседник похож на них.

«Скажи мое имя»

Многие социологи и психологи отмечают, что люди любят слышать собственное имя во время разговора. Использование этой простейшей хитрости увеличивает шансы на успех. Кроме проговаривания имени, можно для пущего эффекта назвать собеседника другом — симпатия с его стороны не заставит ждать.

Талант слушать

Уметь вести беседу очень важно, но нельзя забывать про собеседника. Чтобы расположить его к себе, необходимо забыть о спорах и стараться понять чужую точку зрения. Внимательно слушая человека, можно догадаться о его душевных терзаниях, желаниях и проблемах. Требуется обязательно выражать согласие с позицией оппонента, а потом выдвигать собственные аргументы.

Рефлексивные ответы

Иначе говоря, в ответе нужно перефразировать мысль собеседника. Так человек быстрее определит, что его понимают, и сам проникнется доверием. Аналогичный эффект производят ответные сообщения в вопросительной форме — их составить проще всего.Эти простые фокусы помогут расположить к себе собеседника

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Общение должно всегда приносить пользу и быть эффективным. Для этого необходимо наладить правильный контакт с собеседником. Предлагаем воспользоваться 6...

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