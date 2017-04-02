|
Спорим, мы угадаем число, которое вы выбрали?
03.04.2017 18:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Сейчас мы собираемся проникнуть в ваш мозг! Шутка… Мы всего лишь покажем один интересный математический трюк, который вас удивит. Магия чисел, ловкость рук и никакого мошенничества.
Итак, загадайте число от 1 до 10…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас мы собираемся проникнуть в ваш мозг! Шутка… Мы всего лишь покажем один интересный математический трюк, который вас удивит. Магия чисел, ловкость рук и...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии