Хотя любой человек в первую очередь должен оставаться собой, всё же есть некоторые качества, при наличии которых к вам будут активно тянуться люди. Вряд ли вам хочется быть тем, кого неприятно иметь в своём круге общения. Если вы действительно хотите окружить себя хорошими людьми и друзьями, проверьте, есть ли у вас эти семь нижеописанных качеств.





1. Вам можно доверять

Человек, заслуживающий доверия, обычно на вес золота. Когда у вас есть такой друг, с которым можно поделиться чем угодно и оставаться уверенным в том, что это только между вами, то это дорогого стоит. А вы сами можете стать таким человеком? Люди обычно чувствуют себя комфортно возле тех, кто сдержан в своих словах и не распространяет информацию (слухи, сплетни). Так что не стоит обсуждать друга (реального или потенциального) за его спиной.

2. Позитивность и оптимистичность

Никто не хочет слышать от окружающих людей постоянные стенания о том, что всё плохо. Если вы всё время будете жаловаться на жизнь, невозможность купить машину, малооплачиваемую работу или конфликты с партнёром, от вас начнут шарахаться. Вполне нормально обсудить с друзьями какие-то проблемы в вашей жизни, но быть неиссякаемым источником пессимизма точно не стоит. А вот энтузиазм и позитив, исходящие от вас, как магнитом будут привлекать других людей

3. Жизнерадостность

Вы хотите общаться с человеком, который легко раздражается и не воспринимает шутки и юмор? Вряд ли! А вот жизнерадостные, беззаботные и улыбчивые люди всегда в центре внимания. В конце концов, с другом должно быть легко и весело, не так ли?

4. Вы — непредвзятый и неосуждающий человек?

Есть ли у вас в окружении человек, которому вы боитесь рассказывать о каких-то серьёзных вещах? Вы не можете сказать другу о своей симпатии и чувствах, потому что он начнёт вас высмеивать или осуждать. А вы сами насколько непредвзяты? Умеете ли вы общаться с людьми, воздерживаясь от резких оценок и суждений? Если умеете, то вы должны быть счастливы, потому что вам можно доверять.

5. Честность

У разных людей эта черта может варьироваться. Некоторые люди не возражают, когда им открыто говорят, что одежда сидит на них плохо, причёска ужасна, а макияж вульгарен, но в большинстве своём от такой честности люди в основном страдают. Важно помнить, что честность и прямолинейность – это очень хорошие качества, но нужно чувствовать тонкую грань между правдой и бестактностью, например. Если кто-то хочет получить ваш совет по тому или иному вопросу, честно, но дипломатично скажите им, что вы думаете. Поверьте, ваше честное мнение и тактичное отношение будут оценены.

6. Внимательность

Можно постоянно проявлять массу знаков внимания, за которые ваши друзья, знакомые и просто окружающие люди будут вам благодарны. Говорите комплименты и хорошие слова по любому поводу, не забывайте о важных датах – это действительно делает людей счастливыми, повышает им настроение и заставляет почувствовать себя особенными.

7. Надежность

Если вы обещаете другу, что поможете ему в чём-либо, не забудьте это сделать. Точнее, разбейтесь в лепёшку, но сделайте. Вас наверняка в жизни подводили ненадёжные, непунктуальные, забывчивые и просто безразличные люди, а такое отношение раздражает. Если ваш друг нуждается в вас, сделайте всё возможное, но помогите. Люди это безмерно ценят!

Текст: Flytothesky.ru