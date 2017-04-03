Генетика — штука упрямая. А вам когда-нибудь говорили, что вы очень сильно похожи на кого-то из своих родителей? «У тебя глаза мамины, а вот нос папин». Знакомо?Герои следующего поста не просто похожи, они — практически точная копия своего родителя в том же возрасте. Как раз тот случай, когда ДНК-тест не требуется:)

Отец и сын





Отец и сын





Отец и сын





Мама слева, я справа!





Отец и сын в возрасте 2 лет





Отец и сын





Отец, первый сын и второй сын





Мать и дочь





Мать и дочь





Я и мой сын в одном возрасте



