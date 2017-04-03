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Как две капли воды: фотографии детей и их родителей в том же возрасте
03.04.2017 23:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Генетика — штука упрямая. А вам когда-нибудь говорили, что вы очень сильно похожи на кого-то из своих родителей? «У тебя глаза мамины, а вот нос папин». Знакомо?Герои следующего поста не просто похожи, они — практически точная копия своего родителя в том же возрасте. Как раз тот случай, когда ДНК-тест не требуется:)
Отец и сын
Отец и сын
Отец и сын
Мама слева, я справа!
Отец и сын в возрасте 2 лет
Отец и сын
Отец, первый сын и второй сын
Мать и дочь
Мать и дочь
Я и мой сын в одном возрасте
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Генетика — штука упрямая. А вам когда-нибудь говорили, что вы очень сильно похожи на кого-то из своих родителей? «У тебя глаза мамины, а вот нос папин»....
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