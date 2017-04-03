|
Лучшая подруга по знаку зодиака
03.04.2017 22:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Обычно друзьями становятся люди, которых объединяют общие интересы или схожие проблемы. Хотите узнать, представительницы каких знаков зодиака могут стать для вас хорошими подругами? Действительно ли ваша подруга дорожит вашей дружбой и ценит вас?
У Овнов чаще всего большой круг знакомых и приятельниц, но настоящих подруг у них не так уж много. И это не удивительно. Несмотря на свою живость и энергичность, которые так притягивают подруг к Овнам, девушки этого знака больше любят говорить о себе и не всегда умеют выслушать. По темпераменту им больше всего подойдут Водолеи или Близнецы.
Подруга-Телец – это надежный товарищ и помощник в любых делах. Она рассудительна, к ней всегда можно обратиться за мудрым советом. Несмотря на то, что девушка-Телец экономна, она без колебаний одолжит вам некоторую сумму денег в случае необходимости. Девушки знаков Рыбы и Рак могут построить крепкую дружбу с Тельцом.
Если вы любите путешествия и приключения, девушка-Близнецы может стать для вас идеальной подругой. Она легка на подъем, с ней всегда есть о чем поговорить. Кроме этого, подруга-Близнецы невероятно харизматична и притягательна для окружающих, так что дни, проведенные с ней, всегда оставляют приятные воспоминания. Лучшими подругами для нее могут стать девушки знаков Овен и Лев.
Нежная и понимающая подруга-Рак всегда поддержит теплым словом изредка унывающего Тельца и согреет дружеской любовью холодную и неприступную Деву. Девушки-Раки всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Они не копят обиды и быстро забывают плохое. С представительницами этого знака зодиака всегда комфортно и интересно.
Если девушка знака Лев выбрала в подруги именно вас, будьте уверены, вы достойны многого. Дело в том, что Львицы очень избирательны во всем, так как считают себя особенными. Эти девушки обычно выбирают себе в друзья красивых и интеллектуально развитых подруг. Они любят жить красиво и окружать себя красивыми людьми. Если вы симпатичная девушка-Близнецы или обаятельные Весы, то, наверняка, Львице вы придетесь по вкусу.
Подруга знака-Девы немного чопорна и временами занудна. Но эти качества не мешают ей быть хорошим другом. Она редко говорит комплименты, ее не всегда можно вытащить на светскую вечеринку, но она всегда готова выслушать вас и помочь. В сложной ситуации она не будет подбадривать вас словесно, а скорее предложит реальную помощь. Обычно у Дев завязываются крепкие дружеские отношения с Раками и Скорпионами.
Девушка-Весы – это вечная студентка, которая всегда готова покутить и повеселиться. Она не любит проводить вечера в четырех стенах, ее манят огни большого города, новые знакомства и путешествия. Обычно у этой девушки много знакомых и приятелей, которых она считает своими лучшими друзьями. Львы и Стрельцы могут стать хорошими подругами для девушки знака зодиака Весы.
Завязав дружбу с девушкой-Скорпионом, стоит быть готовой к тому, что вам придется посвящать ее во все свои дела. Представительницы этого знака зодиака любознательны и к тому же они большие собственницы. Подруга-Скорпион без стеснения может выпрашивать у вас подробности личной жизни, ее также может интересовать размер вашей зарплаты и история ваших болезней. Если вы Дева или Козерог, то, скорей всего, вам удастся наладить дружеские отношения со Скорпионом.
Подруга-Стрелец – это любительница поискать приключения. Ей не сидится на месте, она обожает находиться в центре событий и всегда старается привлечь к себе внимание. С такой подругой у вас легко могут возникнуть дележки мужчин. Стрельцы не особо церемонятся в этом вопросе и запросто могут увести парня подруги. Такое бесцеремонное поведение смогут выдержать, пожалуй, только девушки знака Весы или Водолей.
У девушек-Козерогов редко бывает много подруг, так как к дружбе, как и к любому другому делу, они подходят очень ответственно. На такую подругу всегда можно положиться. Она не бросает слов на ветер и всегда поможет выпутаться даже из безвыходной ситуации. Подруга-Козерог не любит пустой болтовни и никогда не простит предательства. Скорпионы и Рыбы обязательно оценят по достоинству такую подругу.
Водолей – это девушка-ветер. Она свободолюбива и непредсказуема. Несмотря на то, что представительницы этого знака зодиака обычно интеллектуально развиты, их редко можно застать в выходной день в библиотеке с книгой. Подруга-Водолей, наверняка, каждую субботу будет приглашать вас в кино, театр или просто в кафе на чашку чая. Она обожает обмениваться информацией и заводить новые знакомства. Стрелец и Овен с удовольствием разделят ее интересы.
Девушки-Рыбы, как правило, дружелюбны. Их дом всегда полон гостей, а стол ломится от вкусностей, обычно приготовленных хозяйкой собственноручно. Рыбы любознательны и сострадательны. Подруга-Рыбы – та редкая девушка, которая с интересом выслушает ваши жалобы на жизнь и поможет вам уйти от проблем. Сама же она редко открывается полностью. Козероги и Тельцы, наверняка, смогут завязать прочную дружбу с Рыбами.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычно друзьями становятся люди, которых объединяют общие интересы или схожие проблемы. Хотите узнать, представительницы каких знаков зодиака могут стать для вас...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии