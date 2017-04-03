Обычно друзьями становятся люди, которых объединяют общие интересы или схожие проблемы. Хотите узнать, представительницы каких знаков зодиака могут стать для вас хорошими подругами? Действительно ли ваша подруга дорожит вашей дружбой и ценит вас?





У Овнов чаще всего большой круг знакомых и приятельниц, но настоящих подруг у них не так уж много. И это не удивительно. Несмотря на свою живость и энергичность, которые так притягивают подруг к Овнам, девушки этого знака больше любят говорить о себе и не всегда умеют выслушать. По темпераменту им больше всего подойдут Водолеи или Близнецы.

Подруга-Телец – это надежный товарищ и помощник в любых делах. Она рассудительна, к ней всегда можно обратиться за мудрым советом. Несмотря на то, что девушка-Телец экономна, она без колебаний одолжит вам некоторую сумму денег в случае необходимости. Девушки знаков Рыбы и Рак могут построить крепкую дружбу с Тельцом.

Если вы любите путешествия и приключения, девушка-Близнецы может стать для вас идеальной подругой. Она легка на подъем, с ней всегда есть о чем поговорить. Кроме этого, подруга-Близнецы невероятно харизматична и притягательна для окружающих, так что дни, проведенные с ней, всегда оставляют приятные воспоминания. Лучшими подругами для нее могут стать девушки знаков Овен и Лев.

Нежная и понимающая подруга-Рак всегда поддержит теплым словом изредка унывающего Тельца и согреет дружеской любовью холодную и неприступную Деву. Девушки-Раки всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Они не копят обиды и быстро забывают плохое. С представительницами этого знака зодиака всегда комфортно и интересно.

Если девушка знака Лев выбрала в подруги именно вас, будьте уверены, вы достойны многого. Дело в том, что Львицы очень избирательны во всем, так как считают себя особенными. Эти девушки обычно выбирают себе в друзья красивых и интеллектуально развитых подруг. Они любят жить красиво и окружать себя красивыми людьми. Если вы симпатичная девушка-Близнецы или обаятельные Весы, то, наверняка, Львице вы придетесь по вкусу.

Подруга знака-Девы немного чопорна и временами занудна. Но эти качества не мешают ей быть хорошим другом. Она редко говорит комплименты, ее не всегда можно вытащить на светскую вечеринку, но она всегда готова выслушать вас и помочь. В сложной ситуации она не будет подбадривать вас словесно, а скорее предложит реальную помощь. Обычно у Дев завязываются крепкие дружеские отношения с Раками и Скорпионами.

Девушка-Весы – это вечная студентка, которая всегда готова покутить и повеселиться. Она не любит проводить вечера в четырех стенах, ее манят огни большого города, новые знакомства и путешествия. Обычно у этой девушки много знакомых и приятелей, которых она считает своими лучшими друзьями. Львы и Стрельцы могут стать хорошими подругами для девушки знака зодиака Весы.

Завязав дружбу с девушкой-Скорпионом, стоит быть готовой к тому, что вам придется посвящать ее во все свои дела. Представительницы этого знака зодиака любознательны и к тому же они большие собственницы. Подруга-Скорпион без стеснения может выпрашивать у вас подробности личной жизни, ее также может интересовать размер вашей зарплаты и история ваших болезней. Если вы Дева или Козерог, то, скорей всего, вам удастся наладить дружеские отношения со Скорпионом.

Подруга-Стрелец – это любительница поискать приключения. Ей не сидится на месте, она обожает находиться в центре событий и всегда старается привлечь к себе внимание. С такой подругой у вас легко могут возникнуть дележки мужчин. Стрельцы не особо церемонятся в этом вопросе и запросто могут увести парня подруги. Такое бесцеремонное поведение смогут выдержать, пожалуй, только девушки знака Весы или Водолей.

У девушек-Козерогов редко бывает много подруг, так как к дружбе, как и к любому другому делу, они подходят очень ответственно. На такую подругу всегда можно положиться. Она не бросает слов на ветер и всегда поможет выпутаться даже из безвыходной ситуации. Подруга-Козерог не любит пустой болтовни и никогда не простит предательства. Скорпионы и Рыбы обязательно оценят по достоинству такую подругу.

Водолей – это девушка-ветер. Она свободолюбива и непредсказуема. Несмотря на то, что представительницы этого знака зодиака обычно интеллектуально развиты, их редко можно застать в выходной день в библиотеке с книгой. Подруга-Водолей, наверняка, каждую субботу будет приглашать вас в кино, театр или просто в кафе на чашку чая. Она обожает обмениваться информацией и заводить новые знакомства. Стрелец и Овен с удовольствием разделят ее интересы.

Девушки-Рыбы, как правило, дружелюбны. Их дом всегда полон гостей, а стол ломится от вкусностей, обычно приготовленных хозяйкой собственноручно. Рыбы любознательны и сострадательны. Подруга-Рыбы – та редкая девушка, которая с интересом выслушает ваши жалобы на жизнь и поможет вам уйти от проблем. Сама же она редко открывается полностью. Козероги и Тельцы, наверняка, смогут завязать прочную дружбу с Рыбами.

Текст: Flytothesky.ru