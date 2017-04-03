Брак – ответственное и важное событие для каждого. Около себя хочется иметь идеального мужа, заботливого партнера, страстного любовника и трепетного отца собственным детям. Но, как же узнать среди множества кандидатур «того самого»? Если ваш парень обладает нижеуказанными качествами и особенностями характера, то можете быть уверенной – перед вами идеальный муж!





ТОП-10 признаков, что перед вами – идеальный муж!

Признак №1: он не боится разговоров

Многие семейные пары живут друг с другом на протяжении нескольких десятков лет, так и не узнав хобби своей второй половинки. А все потому, что став мужем и женой, пара перестает говорить на свободные темы. Сложные или простые разговоры – не важно, главное – это контакт на уровне эмоциональной связи. Вы учитесь слушать и слышать, что крайне важно в семейной жизни. Присмотритесь к своему нынешнему парню: он избегает разговоров, на все ваши вопросы отвечает конкретным и исчерпывающим «да», «нет»? Тогда представьте, что будет после 5-10 лет совместной жизни! Хотите разговаривать только о том, что приготовить на ужин?

Признак №2: и в горе, и в радости…

Именно так звучит отдельная фраза, которая произносится в момент бракосочетания. И крайне важный момент – это проверить до свадьбы, как реагирует ваш парень на сложности в жизни. Готов ли он подставить вам в трудную минуту свое сильное мужское плечо? Знаете ответ?

Признак №3: общие взгляды

Как бы банально это не звучало, но именно формулировка «не сошлись характерами» является частой причиной разводов семейных пар. Вы можете любить жару, а ваш партнер холод, но общие взгляды и компромисс должен быть всегда. Уточните, что для вашего парня значит семья, отношения, хочет ли он воспитывать троих детишек, как того хотите вы. Может оказаться так, что семья для вашего парня – это совместные походы в кафе и на вечеринки, и, говоря об идеальных отношениях, он имел в виду именно это.

Признак №4: отношение к женщинам

Ваш парень не хочет говорить об отношениях со своей матерью? Грубо отзывается о своей сестре? Проследите, как он общается с другими девушками. Возможно, вы откроете для себя совершенно другую сторону его характера. Лелеять надежды на то, что это продет, и вы, такая хорошая, сможете его перевоспитать, не стоит. Со временем, ваши романтические отношения перейдут на этап повседневности. Кто знает, какой он в гневе?

Признак №5: финансовая обеспеченность

Говоря о финансовой обеспеченности, не нужно думать о миллионере. Меркантильность и обеспеченность – это разные вещи. Ваш парень может быть отличным инженером металлургии. И если около него будет верная, любящая жена, скорее всего, он сможет открыть в себе новые таланты, и уже в скором будущем обеспечивать вашу семью всем необходимым. На момент встречи с вами, у него должна быть стабильная работа либо источник постоянного дохода.

Признак №6: человек «слова»

«Мужик сказал – мужик сделал». Грубо, но справедливо. Ваш парень должен отдавать себе отчет в том, что он делает, как он это делает, и какие обещания стоит выполнять. Собственно, такой признак может показаться мелочью. Но, вы только себе представьте, сколько вам придется краснеть перед знакомыми и родственниками, когда ваш муж, в очередной раз, не сдержал слова, не выполнил обещания, а вам при этом еще и стыдно.

Признак №7: он четко знает, кем будет через пять лет

Простое правило, которое показывает все цели в будущем. Можно не знать, каким путем этого результата добиться, но нужно четко понимать, что это крайне важно. Если ваш парень знает, чего хочет и знает свое будущее, значит вам нечего бояться. Вы будете за ним, как за каменной стеной!

Признак №8: подарки без повода

Ваш парень любит делать вам подарки без повода, просто так? Не нужно быть романтиком, чтобы проявлять свои чувства, достаточно только понимать, что вам это важно. Важна не стоимость подарка, а его смысл, содержание. Проще всего сказать: «Ну, извини, я не миллионер дарить тебе каждый день подарки!». А ведь можно склеить недорогую картонную бумагу в виде сердца, написать списанный с интернета стих. Такой подарок будет дороже всех только по той причине, что он сделан от души, только для вас!

Признак №9: он вами гордится

Он гордиться всем, что связано с вами. Вы умеете шить, вязать, вкусно приготовить шашлык, написать стих? Ваш парень об этом знает и всегда гордо может похвастаться вашими умениями при друзьях? Тогда вам повезло. Ведь за такой «стеной» и подвиги совершать несложно. Вы знаете, что всегда найдете поддержку в виде вашего мужа. Вы видите, как вы ему дороги, со всеми своими «странностями» и особенностями. Это большая редкость в современных отношениях.

Признак №10: он готов идти на уступки

Настроение женщины – это не просто воздействие внешних факторов, это и гормональные всплески, и «сложные дни», и просто повышенная усталость. Если ваш парень готов идти на компромисс, даже видя собственную правоту, цените его. Это не значит, что ваш идеальный мужчина должен быть «подкаблучником». Он просто умеет вовремя уйти в сторону, дав вам возможность «спустить пар», понять собственную ошибку.

Идеальных отношений не бывает. Каждая счастливая любовная история с большим опытом и страданиями. Над отношениями нужно работать ежеминутно, причем, каждому из вас. Если вы готовы воспринимать своего любимого человека таким, какой он есть, и видите, что можете вместе развивать собственные отношения – значит, вы нашли своего идеального будущего мужа.

Текст: Flytothesky.ru