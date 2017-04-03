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Что ладонь говорит о вашей личности?

04.04.2017 09:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Хиромантия очень интересна не только с магической и мистической точки зрения. Гадание по руке уже давно превратилось в целую науку, с помощью которой можно объяснить многие черты и качества человека, а также истолковать знаки. Линии на ладони также рассказывают о ваших индивидуальных особенностях. Как ни странно, но по ним можно определить и прошлое — пережитые вами события, и будущее — вашу судьбу.Что ладонь говорит о вашей личности?

 
 
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Хиромантия очень интересна не только с магической и мистической точки зрения. Гадание по руке уже давно превратилось в целую науку, с помощью которой можно...

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