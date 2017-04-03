Памятники животным — неотъемлемая составляющая почти каждого города любой страны. Однако о них редко пишут в туристических брошюрах, поэтому приезжие порой пропускают эти оригинальные достопримечательности.

Грейфраерс Бобби в Эдинбурге, Великобритания





С этим памятником связана реальная история, случившаяся в Шотландии в XIX веке. Здесь изображен скайтерьер Бобби, который верно служил своему хозяину около двух лет. Однако владелец собаки, работавший в полиции, скончался, оставив питомца в одиночестве. Бобби не смог забыть хозяина и на протяжении 14 лет жил рядом с могилой полицейского, периодически покидая кладбище, чтобы найти еду. Подкармливал пса владелец небольшого ресторана, находившегося неподалеку. После смерти собаки, в ее честь был отлит этот памятник — символ преданной дружбы.

«Кот ученый» в Геленджике, Россия





Сложно не добавить в список самых оригинальных памятников животным этот искрометный монумент. Статуя «Кот ученый», посвященная животному из знаменитой поэмы Пушкина, появилась в Геленджике в 2008-м. Изваяние выглядит довольно интересно: кот, подобно древнему мудрецу, одет в мантию, на носу сидят аккуратные очки, в одной лапе книга, а другая поднята вверх. Существует поверье, согласно которому потирание поднятой лапы этого бронзового кота поможет на ближайшем экзамене. Из-за легенды эта часть статуи сильно затерта студентами и школьниками. Особую известность этот монумент обрел благодаря Дмитрию Медведеву, который сфотографировался рядом с бронзовым котом.

Памятник свинье в Орхусе, Дания





В Дании особенно сильно ценят бекон. Эта любовь сподвигла возвести памятник свинье в Орхусе. Его построили в 1941 году из гранита, но статуя не продержалась и десятилетия: гранит является не самым удачным материалом для подобных сооружений. Сейчас на том же месте стоит, не думая разрушаться, бронзовый дубликат, который радует туристов уже долгие годы.

Памятник утятам в Бостоне, США





Популярная книга для детей американского писателя Роберта МакКлоски «Дайте дорогу утятам» стала настоящим вдохновением для этой достопримечательности Бостона. История рассказывает о странствиях утиной семьи Мэллард, в составе которой была мать и 8 малышей. После долгих и изнурительных скитаний семейство нашло дом в парке Бостона, где и установлен этот памятник.

Равальский кот в Барселоне, Испания





Статуя «Равальский кот» возникла в Барселоне в 1987-м. Особенно поражают туристов габариты этой испанской достопримечательности: высота составляет 2,5 метра, длина — 7 метров, а вес — примерно 2 тонны. За создание изваяния ответственен Фернандо Ботеро — известный в Барселоне скульптор. Художник задействовал здесь весьма затейливый стиль, присущий многим его работам: массивный монумент с крупными лапами и пухлым телом выглядит довольно изящно.

Статуя быка на Уолл-Стрит, США





Памятники животным в этой части Нью-Йорка почти отсутствуют, им здесь просто не место. Однако статуя быка — идеальный символ Уолл-Стрит. Агрессивное животное в этом случае ассоциируется с биржевым игроком, которого невозможно остановить на его пути к финансовой независимости. Туристы и здешние жители никогда не упускают случая потереть рога бронзового быка или какие-либо другие части его тела. Говорят, что это приносит удачу в финансовой сфере.

Хатико в Токио, Япония





Историю о Хатико знают почти все. Фильм, вышедший в 2009-м, создал большой резонанс вокруг этого случая. События киноленты повествуют о реальном случае, который произошел в первые годы XX века. Пес ежедневно находился на одном и том же месте, надеясь встретить своего погибшего хозяина. Статуя Хатико появилась в 1934 году в Токио еще при жизни этой знаменитой собаки.

Текст: Flytothesky.ru