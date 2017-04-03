Тарковский прожил всего 54 года, но его фильмы вошли в сокровищницу мирового кинематографа, по ним сегодня учат в кинематографических вузах, а добрая половина современных режиссеров признает, что сформировались как личности именно под влиянием фильмов Тарковского.

4 апреля легендарному кинорежиссеру исполнилось бы 85 лет. Сегодня главный хранитель наследия Тарковского — его сын Андрей Тарковский-младший, который возглавляет Международный фонд имени отца. Накануне юбилея знаменитого отца живущий во Флоренции младший сын известного режиссера дал большое интервью РИА Новости . Вот некоторые фрагменты из него.

Фильм о предательстве, который так и не снял

За несколько месяцев до смерти Андрей Тарковский обдумывал новый фильм "Страсти" о предательстве Иуды и распятии Христа.

"Он всегда был сконцентрирован на своей работе и буквально до самого последнего момента обдумывал новые проекты. Так, летом 1986 года в Анседонии он размышлял над проектом "Страсти". К сожалению, об этом осталось очень мало материалов. Но осталась идея: он хотел снять день предательства и распятия Христа. Много думал о фигуре Иуды, почему он предал, должен ли он был предать, была ли это его судьба или личный выбор", — рассказал младший сын режиссера, уже почти 20 лет возглавляющий Международный институт имени Андрея Тарковского.



© Sputnik Соловьев Андрей Тарковский

Собеседник агентства отметил, что при этом Тарковский рассматривал очень интересные идеи смещения времени и пространства, их взаимоотношения через микромиры, микропейзажи. "Это уже было использовано им в "Ностальгии" и "Сталкере", но, наверняка, могла бы получиться интереснейшая картина. К сожалению, осталось лишь несколько записей об этом, лишь некоторые интуитивные вспышки", — сказал он.

До последнего собирался работать

Когда Тарковский решил не возвращаться в СССР, его сыну Андрею-младшему было 11 лет, в следующий раз он смог увидеть отца лишь через 4 года, в январе 1986 года, когда после обращения президента Франции Франсуа Миттерана к Михаилу Горбачеву, Тарковскому-младшему было разрешено выехать в Париж. Отцу уже поставили страшный диагноз — рак.

"Тогда считалось, что онкологию хорошо лечат во Франции, и он поехал в Париж. Так что мы встретились во Франции, поскольку он был там на лечении, а потом летом перебрались в Италию, были вместе на Тирренском море в Анседонии. В конце сентября его состояние ухудшилось, и он вернулся в Париж, в клинику. А в декабре 1986 года его не стало", — вспоминал Тарковский-младший.

"В последний год жизни он все больше читал христианскую философию, был христианином, вся проблематика его искусства и поисков была христианской", — подчеркнул сын режиссера. По его словам, это был особый период, когда "отец очень сильно внутренне сконцентрировался, отбросил все лишнее". "Даже его чтение все больше сводилось к русской религиозной философии. Очень много читал Бердяева, Соловьева, Флоренского", — заметил он.

"Отец говорил, что лучше всего смотреть его фильмы глазами ребенка. Ребенок непосредственно воспринимает мир, у него нет никаких заранее выстроенных преград, созданных образованием или жизненным опытом. Ребенок может принять, но может и отторгнуть. Тарковский считал, что его картины нужно смотреть именно таким образом", — заключил сын мастера.



© Sputnik Ю. Вишневский Валентин Зубков, Евгений Жариков и Николай Бурляев в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство"

Дом в Мясном станет музеем

Сохранение наследия отца — основная задача живущего во Флоренции Андрея Тарковсого-младшего. О возглавляет Международный фонд имени отца и планирует открыть музей режиссера в поселке Мясной Рязанской области. Там, по его словам, удалось сохранить все так, как было при жизни режиссера.

"Удалось сохранить подлинную мебель, его вещи и книги. Все стоит на своих местах — стол, за которым он работал, кровать, на которой спал. Весь этот мир по-прежнему существует. В конец мая я собираюсь поехать туда, ведь надо еще сделать ремонт, привести все в порядок, обеспечить охрану. Думаю, что музей там будет открыт в самом скором времени", — сказал Тарковский-младший.

Дом в Мясном Тарковский собирался запечатлеть в своем фильме "Ностальгия", который первоначально должны были совместно снимать советские и итальянские кинематографисты. Согласно замыслу режиссера, этот дом должен был принадлежать главному герою картины — русскому писателю Андрею Горчакову. Однако из-за многочисленных бюрократических препятствий и финансовых проблем копродукция развалилась, и советская сторона вышла из проекта. В итоге фильм был полностью снят в Италии, а дом в Мясном Тарковский распорядился воссоздать с точностью до последнего гвоздя под Римом на берегу Тибра.

Тарковский-младший подчеркнул, что новый музей должен стать своеобразным домом творчества для молодых кинематографистов. "Мне хотелось бы, чтобы это был не просто музей, а место, которое живет интересной культурной деятельностью, куда молодые люди могли бы приехать, чтобы поработать, подумать, прочувствовать места, связанные с Тарковским. Что-то вроде дома Ингмара Бергмана на острове Фаро", — считает Тарковский-младший.

Свои книги правил всю жизнь

В ближайших планах фонда издание книги "Запечатленное время" на русском языке и переиздание его "Дневников".



© Sputnik Рудольф Алфимов На съемках картины "Солярис": Тарковский (в центре) с Донатасом Банионисом и Натальей Бондарчук

"Хочу издать книгу "Запечатленное время", потому что она пока еще не выходила в России, точнее выходила, но в "пиратском" варианте. Это важно сделать, потому что отец эту книгу постоянно правил. Ее последняя версия была завершена буквально за несколько дней до его смерти, когда он написал главу о "Жертвоприношении". Кстати, первое издание этой книги было осуществлено еще в 1984 году в Лондоне. Теперь же в полном виде она впервые будет опубликована на родине, и, конечно, хотелось бы сделать это в нынешнем году, когда отмечается 85-летие со дня рождения Тарковского", — сообщил он.

По словам главы Международного института имени Тарковского, в России будут также переизданы "Дневники", которые впервые были опубликованы на русском в 2008 году. Кроме того, готовятся к изданию детские и юношеские рассказы и стихи, написанные Тарковским еще до поступления во ВГИК. "Он писал маленькие короткие истории, в частности, историю своей поездки в Сибирь, где он решил, что после ухода из Московского института востоковедения ему надо заняться кино. Речь идет о пяти-шести рассказах и стихах, которые вскоре он вообще перестал писать, видимо, потому что не хотел в этом "стыковываться" со своим знаменитым отцом. Но, кстати, там есть несколько стихотворений с правкой Арсения Тарковского, значит, он все-таки давал их ему читать", — отметил Тарковский-младший.

Люди принимали духовный сан после "Рублева" и "Сталкера"

Фильмы Тарковского до сих пор сохранили невероятную силу воздействия. Известно немало случаев, когда люди полностью меняли свою жизнь и даже принимали духовный сан под влиянием творчества знаменитого режиссера.

"Я лично знаю нескольких католических священников, которые приняли сан, потому что посмотрели фильмы отца, прежде всего, "Андрея Рублева" и "Сталкера". Это тот самый случай, когда искусство способно изменить жизнь человека. Мне часто пишут святые отцы о том, что они молятся и показывают фильмы Тарковского монахам", — рассказал младший сын режиссера, уже почти 20 лет возглавляющий Международный институт имени Андрея Тарковского.

Когда в прошлом году во флорентийской базилике Сан-Миниато-аль-Монте происходило посвящение в монашество, один из новых монахов посвящался по цитате из фильма Тарковского "Жертвоприношение". "В Италии многие священнослужители чтут Тарковского и считают его учителем", — отметил он.



© Sputnik РИА Новости Анатолий Солоницын на съемках фильма "Андрей Рублев"

"Это единственный режиссер, о котором мне приходилось слышать такое", — подчеркнул Тарковский-младший.

"В России мне приходилось общаться со многими православным священниками, которые мне рассказывали о том влиянии, которое оказали на их формирование фильмы отца, после просмотра которых что-то важное произошло с ними. Похожие вещи мне говорили и католики. Когда, например, я встречался с папой Римским Иоанном Павлом II, он очень высоко отзывался о Тарковском. А нынешний председатель Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази вообще является большим "фаном" Тарковского", — сказал сын классика мирового кино.

Оставшись работать за границей, Андрей Тарковский все больше углублялся в религиозную тему. Тем более что ему уже не надо было прятаться за научно-фантастические сюжеты, чтобы говорить о том, что он хотел сказать, называя вещи своими именами.

"Когда закончился первый просмотр "Жертвоприношения" в Париже, он спросил меня, что я думаю о финале, который может иметь разные трактовки. Я ответил, что для меня это фильм о вере и о чуде, которое действительно произошло. И тогда он сказал: "Ты прав", — вспоминает Тарковский-младший.

Невозвращение было единственным решением

В 1984 году Тарковский собрал пресс-конференцию в Милане, на которой сообщил, что не намерен возвращаться в Советский Союз. Как рассказал его сын, изначально у Тарковского не было намерений оставаться за рубежом, он готовил картину "Ностальгия" для Каннского кинофестиваля в 1983 году. Однако ситуация кардинально изменилась, когда членом жюри в Канне стал Сергей Бондарчук, который стал давить на то, чтобы Тарковский не получил призов. Режиссер был поражен этим предательством. После он попросил три года, чтобы поработать за рубежом и сделать три картины, в том числе "Гамлета", понимая, что снять их на родине ему не дадут. Ему предложили вернуться, чтобы обсудить ситуацию. За этими словами он уловил реальную возможность стать невыездным.



© Sputnik Владимир Вяткин Андрей Тарковский на съемках "Соляриса"

"По-видимому, в Москве тогда просто не смогли понять, что он не собирается оставаться на Западе навсегда, а действительно хочет заняться работой, сделать которую на родине у него нет возможности. Но, в конце концов, это непонимание и это отчуждение от дома ему обошлось очень дорого, это буквально добило его. Тем не менее, он говорил мне, что это было единственно возможное решение, потому что главным в жизни для него всегда было работать", — вспоминает сын режиссера.

Несмотря на трагический разрыв с родиной, Тарковский подчеркивал, что во всех своих картинах, ему всегда была очень важна тема корней, связей с отчим домом, с детством, с отечеством, Землей. "Для меня всегда было очень важно установить свою принадлежность традиции, культуре, кругу людей или идей. Для меня чрезвычайно значение имеют русские культурные традиции, идущие от Достоевского, по сути, не имеющие развития во всей своей полноте в современной России", — замечал он.

Международный институт имени Тарковского был организован в 1987 году. "Инициатором его создания была моя мама Лариса Егоркина-Тарковская, которая до 1998 года и руководила всей его деятельностью, а соучредителями стали близкие друзья отца — режиссеры Робер Брессон и Кшиштоф Занусси, музыкант Мстислав Ростропович и актер Максимилиан Шелл", — пояснил Тарковский-младший.

Институт сохраняет богатейший личный архив Тарковского, который находится под охраной итальянского государства в качестве объекта особо ценного художественного наследия. Частично он хранится в квартире, которую флорентийские власти предоставили знаменитому режиссеру, принявшему решение не возвращаться в Советский Союз, частично — в архивной службе итальянской области Тоскана.