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Спасти отношения на грани развода: 8 способов удержать мужа

04.04.2017 23:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Казалось бы, только вчера ваша пара была настоящим примером для подражания! Он неустанно восхищался изяществом вашей походки, крепко держал за руку, когда вы особенно волновались, обожествлял родинку на шее, а еще вы до сих пор помните запах роз, которые он преподнес вам у роддома. Но теперь привычный и уютный мир трещит по швам, грозясь вот-вот рассыпаться в пыль. Тотальное непонимание, гнетущее молчание, истерики и одиночество вдвоем. Как могли вы прийти ко всему этому? И можно ли остановить поезд, который грозится съехать с рельс?

Предлагаем вашему вниманию несколько хитроумных приемов, которые помогут спасти отношения на грани развода. Как удержать мужа в семье и вернуть любовь? Перед вами 8 волшебных пилюль.

Как спасти отношения от развода?

1. Включите режим эмоционального самоконтроля

Нет ничего страшнее обиженной женщины, которая выплескивает свой яд наружу, не в состоянии контролировать силу эмоций. Она вываливает на голову супруга все, не давая ни отдышаться, ни защититься, а потом удивляется, отчего мужчина уходит. Если хотите спасти отношения, не спешите бездумно сбрасывать негатив, лучше сделайте паузу и успокойтесь. Проработайте обиды заранее, найдите истинную причину конфликта, а потом приходите обсуждать разногласия. Мужчинам сложно справиться с большим количеством эмоций, их психика слабее.

2. Простите супругу прошлые ошибки

Если решились спасать брак, прекратите напоминать мужу о проделанной жертве. Да, он причинил боль, и вы так долго копили обиду, но теперь все в прошлом, отпустите ситуацию! Вы и сами далеко не ангел, так почему не построить отношения заново, с чистого листа? Медитируйте, опробуйте практику йоги, учитесь жить расслабленно и на позитивной волне. Нет ничего лучше настоящего момента, у вас обоих есть шанс, если только начать подмечать лучшее друг в друге.

3. Подарите свободу действий

Проблемы в семье начинаются тогда, когда оба пытаются контролировать друг друга, навязывая свое видение хорошего. «Ты должен» или «изменись ради нашей любви!» В итоге мужчина теряет себя, понимает, что ему настоящему больше не рады. Прекратите навязывать стандарты, пилить и переделывать личность партнера, требуя хорошего к себе отношения. Оставьте мужа в покое. Подарите ему свободу в проявлении инициативы, в выборе времяпровождения, в самореализации. Хочет провести вечер в кругу коллег? Ну и пожалуйста. А вы потратьте время на себя, сделайте новую прическу, прикупите красивое платье. Пусть посмотрит на вас новыми глазами, увидит не просто усталую домохозяйку, но красивую женщину, которая ему рада, которой с ним хорошо! А еще… чаще улыбайтесь в его присутствии.

4. Разделите с ним его интересы

Крепкая семья начинается там, где муж и жена исповедуют одинаковые ценности, поддерживают общие интересы. Как давно вы интересовались тем, чем живет ваш мужчина? Он обожает запираться у себя в комнате и мастерить летательные аппараты? Так присоединитесь к нему, чтобы помочь в маленьком хобби. Притащил ящик червей и собирается умотать на рыбалку? Прикупите пиццу, резиновые сапоги и вызовитесь быть помощницей. Поначалу это покажется нелепым и смешным, но очень скоро он оценит ваш энтузиазм и посмотрит на все по-новому. Как бонус, вы сможете проводить больше времени вместе, появятся новые темы для болтовни.

5. Учитесь доверять и полагаться

Мужчина подсознательно хорошо все чувствует. Если вы на пустом месте проявили к нему недоверие, не захотели поверить в его силы и возможности – что можно ловить в таких отношениях? Это как жить с врагом, который постоянно держит тебя на прицеле и проверяет на вшивость, когда расслабиться просто нельзя. Учитесь проявлять к супругу терпение и уважение, раз когда-то его выбрали, значит, не просто так. Не допекайте мужа мелочным контролем или допросами, не запрещайте и не выслеживайте. Мужчину вдохновляет женщина, которая в него верит, такой хочется соответствовать.

6. Реагируйте на знаки внимания

Еще одна ошибка, которая дорого вам обходится, – неумение правильно принимать подарки мужчины. Поймите, наконец, что не только цветы и бриллианты достойны ваших восторгов. Если он самозабвенно ухаживал за вами во время болезни, поблагодарите, а не воспринимайте как должное. Придержал двери в магазин, прогнал злую собаку, побежал среди ночи за бельгийскими вафлями? Это маленькие подвиги в вашу честь. Старайтесь отмечать такие нюансы, еще лучше – отвечать взаимностью, оказывая такие же знаки внимания. Взаимная благодарность в отношениях крайне ценна.

7. Откажитесь от привычки жаловаться

Иногда так приятно прийти к любимой подруге с бутылкой вина, чтобы перемыть косточки супругу. А еще в порыве злости хочется позвонить маме и выплакаться в теплую грудь. Но будьте осторожны! Ища поддержки на стороне и поливая половину грязью, помните, вы помиритесь, а плохое мнение о вашем муже пойдет по миру, как чума, вернувшись бумерангом в самый неподходящий момент. Откажитесь от привычки выливать ушат грязи на голову каждого встречного, в конце концов, вы сами выбрали этого человека и теперь выставляете на всеобщее обозрение душу своей семьи. Счастье не любит посторонних глаз…

8. Станьте отдушиной для мужчины

Знаете, какая женщина дорога? Не та, которая варит борщи и лепит вареники как заведенная, которая воспитала любимого сына или стала настоящей гуру секса. Истинно незаменимой становится та, которая любит, верит и служит поддержкой. Не тащит все на себе, но вдохновляет мужчину на свершения, служа верой и правдой, когда все вокруг отвернутся. Будьте рядом со своим партнером, станьте его музой и сердцем, и он ни за что не захочет вас потерять!

Прекратите пилить сук, на котором растет ваше счастье. Прекратите перекрывать кислород тому, кого хотите видеть живым и полным энергии. Учитесь доверять, быть благодарной, а еще запаситесь терпением. Вы так долго разрушали счастье друг друга, что теперь необходимо время, чтобы вылечить раны и высушить слезы. Не прекращайте любить…Спасти отношения на грани развода: 8 способов удержать мужа

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Казалось бы, только вчера ваша пара была настоящим примером для подражания! Он неустанно восхищался изяществом вашей походки, крепко держал за руку, когда вы...

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