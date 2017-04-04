Откуда пришла традиция празднования Пасхи?





По одной из версий, происхождение слова «Пасха» тесно связано с иудейским праздником Песах, который еврейский народ ежегодно отмечает как день освобождения от рабства у египтян. По другой версии, этот праздник был искусственно навязан Церковью славянам, только бы выбить из их голов языческую мифологию. Наконец, третья версия гласит, что слово «Пасха» (от англ. «Easter») берет корни от имени Остары – богини весны (пишется как «Eostre»), приход которой обозначал день весеннего равноденствия. Так сразу три источника тесно переплелись воедино, подарив миру один из самых почитаемых религиозных праздников современности. Но давайте окунемся в историю еще глубже, чтобы понять истинное происхождение священной символики.

Языческие ритуалы Западной Европы: пробуждение богини Остары





У древних кельтов существовал обычай в 20-х числах марта чествовать приход Остары, что также знаменовал день, когда продолжительность ночи и дня были тождественны друг другу. Языческие празднования сопровождались обязательным обрядом обмена крашеными яйцами и пшеничными булочками, которыми отмечали пробуждение природы из зимней спячки. Крашеные яйца и вино приносили в жертву земле, чтобы обеспечить хороший приплод скота и богатый урожайный сезон. С течением времени, когда появилось христианство, Церковь не стала вытеснять привычные народу праздники, зато завернула их в новую обертку под названием «Благовещение» и «Пасха».

Весенние фестивали древних славян: Красная горка и приход Ярилы





Так как климат суровой Руси в разы холоднее погоды в Европе, к концу марта наши предки отмечали проводы зимы, которые впоследствии церковь приурочила к Масленице. Зато сама Пасха непосредственно впитала в себя традиции и обряды языческого праздника Красной горки, который проходил в середине апреля. Именно в Лельник (это второе его название) славяне отмечали приход весны и появление первого тепла, а еще чтили богов плодородия и размножения – Ярилу и Ладу. Народ разжигал костры, устраивал массовые гулянья и, конечно, готовил тотемные блюда. Что подавали к столу?

Это была особенная выпечка вытянутой формы, верхушка которой обмазывалась взбитыми белками и посыпалась зернами пшеницы – ныне именуемая как «кулич». И творожный круглый пирог с отверстием посередине как знак женского начала – ныне пасха. Изображение фаллических символов должны были задобрить богов плодородия и обеспечить богатый урожай зерновых культур, а также приплод домашнего скота. Ну а Церковь просто пошла на компромисс после крещения русских земель, переименовав праздник Красной горки в Пасху, да и яствам придав новый сакральный смысл – тела, крови и гроба Иисуса Христа.

Крашенки и писанки: откуда появилась традиция красить яйца к Пасхе?





Традиция красить яйца существовала задолго до появления христианской религии. Возникла она из незрелых верований наших предков, которые на полном серьезе полагали, что мир появился из яйца. По одной из легенд, сначала существовал только безбрежный океан, а потом над ним летела утка, которая обронила яйцо в воду, в результате чего из него появились земля и небо. Легенда о сотворении мира и побуждала людей выкрашивать яйца, чтобы дарить их друг другу на большие праздники, разделяя радость от перерождения природы с очередным приходом весны. Отсюда и берут начало множество обрядов с дарением, катанием или битьем яиц.

Почему яйца непременно красили с помощью разных корешков? Потому что яркие цвета символизировали весну. А еще на скорлупе можно было рисовать сакральные символы-обереги или писать молитвы, с помощью которых у богов просили покровительства и защиты для посевов и скота. Такие яйца зарывали в полях, чтобы защитить урожай, закапывали рядом с пастбищами, чтобы уберечь животных от хворей, а еще крашенками задабривали умерших предков, прося помощи и покровительства для счастья и здоровья семьи.

Как не воевала Православная церковь со всеми языческими привычками, она не смогла отучить людей от почитаемых ими обрядов. Тогда в сознание народа был внедрен новый миф о Марии Магдалине и императоре Тиберии, где яйцу приписали иной смысл – вестника воскресения Сына Божьего. Так славянская традиция расписывания яиц сохранилась, но получила новую трактовку, а праздник встречи весны теперь стали именовать праздником воскресения Христа или Пасхой.

Текст: Flytothesky.ru