Чаще всего мы представляем себе влюбленных мужчин галантными и внимательными. Но на деле влюбленный мужчина нередко становится невинным и растерявшимся, как ребенок. Давайте разберемся, как ведут себя мужчины разных знаков зодиака, когда они влюблены.





Мужчины-Овны в большинстве своем открыты и прямолинейны, поэтому если Овен влюбился, то молчать об этом не станет. Но не ждите от него долгих ухаживаний и писем с признанием в любви. Конечно, он не поленится на первое свидание купить роскошный букет роз и пригласить вас в дорогой ресторан. Но если он не услышит от вас внятного «да», то, недолго думая, переключится на новую любовь.

Мужчины-Тельцы, когда влюбляются, становятся нерешительными и даже несколько застенчивыми. К своему выбору второй половины они относятся крайне ответственно, поэтому, когда находят ее, стараются произвести на нее хорошее впечатление. Влюбленный мужчина знака зодиака Телец всегда выглядит опрятно и со вкусом, от него обязательно приятно пахнет. Чтобы понравиться любимой девушке, Телец, несомненно, достанет свои сбережения и отведет ее в хороший ресторан.

Когда мужчина-Близнец хочет понравиться женщине, он начинает демонстрировать свои знания и таланты. Он не стесняется быть навязчивым и легко может обескуражить понравившуюся даму неуместными шуточками. Нередко случается, что мужчина этого знака после близкого знакомства с избранницей разочаровывается в ней, после чего отправляется на поиски новой музы.

Влюбленный мужчина-Рак на первый взгляд может показаться робким и нерешительным. Так происходит, потому что мужчины этого знака зодиака не привыкли принимать поспешных решений. Они действуют медленно, но уверенно. Скорей всего, влюбившись, мужчина-Рак сначала постарается лучше узнать понравившуюся даму, чтобы понять, подойдет ли она ему в личной жизни. Убедившись, что она именно та самая, Рак начнет нежно и бережно окутывать ее своей любовью, вниманием и заботой.

Мужчина-Лев, без всяких сомнений, продемонстрирует объекту обожания свою силу, могущество и успешность. Лев не из робкого десятка. Он не станет ждать месяцами, пока его избранница согласится пойти с ним на свидание. Он сам приедет к ней под дом на роскошном авто и с большим букетом роз. И не важно, что авто может быть арендованным, а цветы куплены на последние сбережения. Главное для Льва — произвести впечатление. А дальше будь что будет.

Мужчина-Дева, прежде чем пригласить избранницу на свидание, соберет о ней полную информацию. Он должен убедиться, что эта девушка хорошо образована и воспитана. Ее круг общения и интересы для него также будут важны. Кроме того, желательно, чтобы избранница не имела вредных привычек и умела грамотно распоряжаться финансами. Если Дева убедится, что вы подходите под все критерии, он станет самым внимательным и находчивым кавалером.

Мужчины-Весы, как правило, не имеют проблем с вниманием представительниц противоположного пола. Они обаятельны и галантны, с ними интересно общаться и на них приятно смотреть. Влюбленный мужчина-Весы, скорей всего, постарается проводить больше времени со своей избранницей. Он будет очаровывать ее интересными историями и рассказами о своей жизни. Мужчины-Весы неторопливы и немного нерешительны, что помогает им растянуть конфетно-букетный период на более долгий срок. Они не скажут вам прямо, что от вас у них сносит крышу. Мужчина-Весы будет изящно намекать, что вы вызываете у него симпатию.

Мужчина-Скорпион по натуре победитель. Он привык любыми путями добиваться желаемого, поэтому понравившаяся дама рано или поздно обязательно станет его, как он считает, собственностью. Скорпион прямолинеен и напорист, он не будет томить вас ожиданиями, а сразу же на первом свидании скажет, что влюблен и не примет отказа. Если девушка поведет себя холодно, Скорпион начнет задаривать ее подарками и доставать звонками, пока избранница не сдастся.

Стрелец — это типичный мужчина-охотник. Он изначально выбирает себе самую сложно достижимую жертву и прикладывает все возможные усилия, чтобы ее заполучить. Мужчины-Стрельцы обычно открыты, поэтому по ним сразу видно, когда и в кого они влюблены. Чтобы добиться взаимности от своей избранницы, Стрелец постарается исполнить все ее мыслимые и немыслимые прихоти. Добившись взаимности, он, вполне возможно, может резко остыть.

Мужчины-Козероги ценят в женщине сдержанность и образованность, а также для них важно, чтобы у избранницы была незапятнанная репутация. Влюбленные Козероги обычно не спешат признаваться в любви. Для них состояние влюбленности в принципе является слабостью, они стараются всеми силами ее подавить. Если справиться со своими чувствами не удалось, Козерог будет медленно, но уверенно идти к своей цели. Не бойтесь просить у Козерога многого, он будет делать все возможное, чтобы завоевать сердце любимой.

Мужчины-Водолеи в большинстве своем неординарны в своем поведении и выборе спутницы. Избранница Водолея наверняка будет существенно отличаться от других женщин. И покорять ее сердце Водолей тоже будет неординарно. Он не станет дарить ей банальный букет или вести в дорогой ресторан, а наверняка подготовит оригинальное развлечение, чтобы избранница точно сделала выбор в его пользу.

Мужчины-Рыбы по натуре большие мечтатели. Они влюбчивые и чувственные, но застенчивость часто не позволяет им раскрыть свои чувства перед избранницей, отчего они нередко страдают от неразделенной любви. Влюбленный мужчина-Рыбы невероятно обходительный и нежный. К любимой женщине он будет относиться, как к ребенку – интересоваться ее самочувствием, аппетитом и настроением. С таким мужчиной уютно и тепло.

Текст: Flytothesky.ru