Полюбоваться на так называемую Aurora Borealis или северное сияние – заветная мечта многих романтиков. Эти чарующие всполохи в темном небе можно увидеть лишь в конце осени и зимой, и только в самых северных областях планеты. Иногда случается, что интенсивное сияние можно наблюдать и немного южнее, чем обычно, но это, увы, происходит крайне редко…





1. Фэрбенкс , Аляска

Фэрбенкс – один из самых северных городов Соединенных Штатов, но даже там жаждущим насладиться полноценным северным сиянием следует держать максимальный курс на север. В городе организуются специальные туры, в рамках которых группы людей направляются к самому Полярному кругу, в место, откуда открывается наиболее живописный вид на всполохи авроры. Одним из лучших способов добраться туда является функционирующий на Аляске «Зимний поезд». Увлекательная поездка на нем сквозь белые пустоши добавит путешественникам ярких впечатлений.





2. Йеллоунайф, Канада

Столица Северо-западной Территории Канады Йеллоунайф находится примерно в 400 км к югу от Полярного круга. Помимо известности своим изобилием золотых и алмазных рудников, этот город также носит неофициальное название «Мировая столица северного сияния». Миновавшему городскую окраину человеку в небе немедленно представляется прекраснейшее зрелище, настолько ясное и живописное, что у любого зрителя захватывает дыхание. При посещении Йеллоунайф путешественнику не помешает убедиться в наличии дополнительного времени, поскольку богатая история города способна увлечь не слабее северного сияния.





3. Рейкьявик, Исландия

Это упоительно красивое место расположено на самом краю Полярного круга. Но, хотя Рейкьявик и предлагает один из самых доступных способов лицезреть всполохи авроры, путь до Исландии может оказаться весьма трудной задачей, особенно в зимний период, когда северное сияние наиболее выразительно.





4. Ивало, Финляндия

Расположенный в Арктике в непосредственной близости от российской границы, город Ивало оказывается одним из идеальных мест на земле для любителей завораживающих небесных представлений. Очень часто свет авроры здесь настолько яркий, что его можно увидеть даже из города. Для получения дополнительных впечатлений можно нанять гида, который будет сопровождать вас во время лесной прогулки по довольно глухим местам.





5. Кируна, Швеция

Кируна – самый северный город Швеции. Он славится своими отличными условиями для любования такими чудесами природы, как северное сияние и полуночное солнце. Кируна находится в 145 км к северу от Полярного круга. Одной из крупнейших достопримечательностей Кируны помимо северного сияния является «Ледяной отель». Этот город считается фаворитом среди любителей северного сияния, потому что здесь можно найти множество других, не менее интересных достопримечательностей, которые увлекают между просмотрами небесных всполохов.





6. Тромсе, Норвегия

Тромсе расположен даже дальше к северу, чем уже известная нам Кируна. Расположенный более чем в 300 км к северу от Полярного круга город является основным местом для полноценного просмотра северного сияния и полуночного солнца. Каждую ночь с сентября по март здесь можно насладиться северным сиянием с 6 вечера и до полуночи. Наиболее впечатляющие небесные картины представляются в Тромсе в декабре и январе. Путешественники в этот северный край должны помнить, что в период между 21 ноября и 21 января каждого года эти места накрывает глубокая полярная ночь и солнечный свет не посещает их совсем.





7. Шетландские острова, Великобритания

Шетландские острова являются частью Шотландии и расположены в полярных регионах Атлантического океана. Располагая довольно мягким климатом по сравнению с другими областями, находящимися на столь далеком севере, Шетландские острова становятся прекрасным местом для неспешного любования красотой северного сияния. Просторные поля, коими изобилуют острова, предоставляют путешественникам бесчисленное количество мест для удобного просмотра ночных огней.





8. Кангерлуссуак, Гренландия

Эта область Гренландии очень пустынна, хотя и имеет на своей территории самый большой коммерческий аэропорт в стране. Общая численность населения Кангерлуссуака составляет всего 512 человек. Местные туры, нацеленные на предоставление возможности насладиться северным сиянием, предлагаются туристам и местным жителям в период с октября по апрель. Для тех, кто предпочитает максимально аутентичные приключения, предлагаются турпакеты с перемещением на собачьих упряжках в феврале-апреле каждого года. Подобное путешествие занимает целых три дня. Однако особой нужды куда-то ехать из Кангерлуссуака нет: климат этого северного города дарит его обитателям более чем 300 ясных ночей в году, поэтому вы сможете увидеть северное сияние и просто из окна гостиничного номера.





Текст: Flytothesky.ru