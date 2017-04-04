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Тест: Насколько вы наблюдательны?

05.04.2017 13:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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А сейчас мы проверим вашу наблюдательность! Перед вами интересный тест, в котором предложено отыскать нужные символы среди похожих. Смотрите в оба, ведь мы всеми сила будем стараться вас запутать. Ограничьте прохождение теста по времени. 30 секунд будет достаточно, чтобы ответить на все вопросы теста. В конце мы вынесем вердикт относительно вашей наблюдательности. Итак, приступим!Тест: Насколько вы наблюдательны?

 
 
 
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А сейчас мы проверим вашу наблюдательность! Перед вами интересный тест, в котором предложено отыскать нужные символы среди похожих. Смотрите в оба, ведь мы всеми...

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