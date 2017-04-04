А сейчас мы проверим вашу наблюдательность! Перед вами интересный тест, в котором предложено отыскать нужные символы среди похожих. Смотрите в оба, ведь мы всеми сила будем стараться вас запутать. Ограничьте прохождение теста по времени. 30 секунд будет достаточно, чтобы ответить на все вопросы теста. В конце мы вынесем вердикт относительно вашей наблюдательности. Итак, приступим!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Насколько вы наблюдательны? А сейчас мы проверим вашу наблюдательность! Перед вами интересный тест, в котором предложено отыскать нужные символы среди похожих. Смотрите в оба, ведь мы всеми...