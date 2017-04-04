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27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

05.04.2017 12:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Воспоминания о хороших моментах бесценны. Они же, подкрепленные милыми фотографиями, становятся настоящим бальзамом для души и магическим средством, улучшающим настроение. Как оформить любимые фото, украшая дом маленькими окошками в мир неповторимых впечатлений, пережитых восторгов и трогательных событий?27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

1. Используйте простую веревку, чтобы создать вот такую современную геометрическую фотовитрину.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

2. Обычные обрезки трубы ПВХ довольно быстро становятся затейливыми сувенирными вазами, если искусно обернуть их любимыми фотографиями.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

3. Очень милой деталью дружеских посиделок окажутся подставки для чашек с переведенными на них значимыми или просто симпатичными изображениями.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

4. Подвесив фото на ленточки висящих в воздухе шаров, можно прелестнейшим образом украсить вечеринку.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

5. Разноцветный скотч, наклеенный вокруг фотографии прямо на стену, достойно выполнит роль оригинальной фоторамки.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

6. Распечатайте любимые изображения на листах вощеной бумаги, чтобы легко перевести их на необработанную деревянную поверхность.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

7. Рамка, проволока и зажимы для штор способны превратиться в стильную основу для многочисленных маленьких фото.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

8. Милые сердцу фотографии в миниатюрном формате можно распечатать и перевести на отполированные плоские деревяшки, среди которых могут быть даже фрагменты палочек от эскимо!

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

9. Добавить в интерьер немного деревенского очарования можно, развесив полароидные фото на ниточках или проволоках, закрепленных на простой ветке дерева.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

10. Почему бы не использовать в качестве эффектной и масштабной основы для фотографий комнатную ширму?

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

11. Путешествуя, можно в буквальном смысле привязывать фотографии мест, где вы уже побывали, к карте.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

12. …или даже вырезать фотографии в форме географических пунктов. Главное, убедитесь, что режете не единственный экземпляр оригинального изображения!

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

13. 3D фоторамка – нечто совершенно неожиданное и привлекательное. Сделать из картона многогранник и наклеить на него подходящие кадры из путешествия или просто счастливых моментов можно легко и быстро, а впечатление от столь необычных фотообъектов превзойдет все ожидания.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

14. Кроме того, такие фигуры отлично смотрятся в разнообразных стеклянных вазах, где их расположение можно регулярно менять, формируя все новые и новые виды.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

15. Переведя изображения на ткань, сделайте из нее ароматное саше с лавандой или другими приятными для вас травами.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

16. Или же используйте такую ткань для создания праздничных декораций, гирлянд и флажков.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

17. Прикрепив фото к деревянному планшету, можно получить для него настоящее винтажное обрамление.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

18. А можно просто и элегантно, обойдясь всего лишь парой зажимов и доской, собственноручно сотворить искусную фоторамку.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

19. Украсьте свой холодильник мини-фотографиями на магнитах.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

20. Обнаружив в магазине гирлянду в виде прищепок или иных зажимов – не мешкайте и покупайте, ведь с ее помощью можно создать настоящую фотоинсталляцию у себя дома, которую легко будет изменять по настроению.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

21. Еще больше света от добрых воспоминаний можно получить, распечатав фото на тонкой бумаге и сделав необычный комнатный абажур.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

22. Не спешите выбрасывать отжившую свое оконную раму – она способна стать прекрасной основой для многочисленных фото.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

23. Пройдитесь по блошиному рынку и обнаружите там миллион идей для размещения любимых фотографий.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

24. Простые деревянные пяльца можно превратить в объемные держатели для фото и даже настоящие фото-люстры.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

25. Старинное велосипедное колесо – тоже неплохая основа для прикрепления фотографий.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

26. Используйте старые бутылки для создания «послания, выловленного в море».

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

27. …или превратите керамическую банку при помощи краски и наклеенной фотографии в уникальный арт-объект.

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

Самое время нащелкать побольше новых кадров!

27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Воспоминания о хороших моментах бесценны. Они же, подкрепленные милыми фотографиями, становятся настоящим бальзамом для души и магическим средством, улучшающим...

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