|
27 оригинальных способов оживить приятные воспоминания в своем интерьере
05.04.2017 12:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Воспоминания о хороших моментах бесценны. Они же, подкрепленные милыми фотографиями, становятся настоящим бальзамом для души и магическим средством, улучшающим настроение. Как оформить любимые фото, украшая дом маленькими окошками в мир неповторимых впечатлений, пережитых восторгов и трогательных событий?
1. Используйте простую веревку, чтобы создать вот такую современную геометрическую фотовитрину.
2. Обычные обрезки трубы ПВХ довольно быстро становятся затейливыми сувенирными вазами, если искусно обернуть их любимыми фотографиями.
3. Очень милой деталью дружеских посиделок окажутся подставки для чашек с переведенными на них значимыми или просто симпатичными изображениями.
4. Подвесив фото на ленточки висящих в воздухе шаров, можно прелестнейшим образом украсить вечеринку.
5. Разноцветный скотч, наклеенный вокруг фотографии прямо на стену, достойно выполнит роль оригинальной фоторамки.
6. Распечатайте любимые изображения на листах вощеной бумаги, чтобы легко перевести их на необработанную деревянную поверхность.
7. Рамка, проволока и зажимы для штор способны превратиться в стильную основу для многочисленных маленьких фото.
8. Милые сердцу фотографии в миниатюрном формате можно распечатать и перевести на отполированные плоские деревяшки, среди которых могут быть даже фрагменты палочек от эскимо!
9. Добавить в интерьер немного деревенского очарования можно, развесив полароидные фото на ниточках или проволоках, закрепленных на простой ветке дерева.
10. Почему бы не использовать в качестве эффектной и масштабной основы для фотографий комнатную ширму?
11. Путешествуя, можно в буквальном смысле привязывать фотографии мест, где вы уже побывали, к карте.
12. …или даже вырезать фотографии в форме географических пунктов. Главное, убедитесь, что режете не единственный экземпляр оригинального изображения!
13. 3D фоторамка – нечто совершенно неожиданное и привлекательное. Сделать из картона многогранник и наклеить на него подходящие кадры из путешествия или просто счастливых моментов можно легко и быстро, а впечатление от столь необычных фотообъектов превзойдет все ожидания.
14. Кроме того, такие фигуры отлично смотрятся в разнообразных стеклянных вазах, где их расположение можно регулярно менять, формируя все новые и новые виды.
15. Переведя изображения на ткань, сделайте из нее ароматное саше с лавандой или другими приятными для вас травами.
16. Или же используйте такую ткань для создания праздничных декораций, гирлянд и флажков.
17. Прикрепив фото к деревянному планшету, можно получить для него настоящее винтажное обрамление.
18. А можно просто и элегантно, обойдясь всего лишь парой зажимов и доской, собственноручно сотворить искусную фоторамку.
19. Украсьте свой холодильник мини-фотографиями на магнитах.
20. Обнаружив в магазине гирлянду в виде прищепок или иных зажимов – не мешкайте и покупайте, ведь с ее помощью можно создать настоящую фотоинсталляцию у себя дома, которую легко будет изменять по настроению.
21. Еще больше света от добрых воспоминаний можно получить, распечатав фото на тонкой бумаге и сделав необычный комнатный абажур.
22. Не спешите выбрасывать отжившую свое оконную раму – она способна стать прекрасной основой для многочисленных фото.
23. Пройдитесь по блошиному рынку и обнаружите там миллион идей для размещения любимых фотографий.
24. Простые деревянные пяльца можно превратить в объемные держатели для фото и даже настоящие фото-люстры.
25. Старинное велосипедное колесо – тоже неплохая основа для прикрепления фотографий.
26. Используйте старые бутылки для создания «послания, выловленного в море».
27. …или превратите керамическую банку при помощи краски и наклеенной фотографии в уникальный арт-объект.
Самое время нащелкать побольше новых кадров!
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспоминания о хороших моментах бесценны. Они же, подкрепленные милыми фотографиями, становятся настоящим бальзамом для души и магическим средством, улучшающим...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии