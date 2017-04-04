Если вы до сих пор одна, то, возможно, стоит пересмотреть ваши принципы в поведении с противоположным полом. Вдруг эти предрассудки настолько консервативны, что, избавившись от них, вы тут же найдете мужчину своей мечты?





Не звонить мужчине первой

Это самый распространенный принцип. Сделать самой первый шаг? Да ни за что! Сидит себе барышня, перебирает в руках трубку телефона, ерзает на стуле и мечтает, когда же прозвучит долгожданный звонок. А его все нет и нет. На другом конце улицы, города, страны, континента (нужное подчеркнуть) мучается юноша, который руководствуется принципом «получив телефон, жди три дня, иначе она подумает, что я слишком заинтересован». И вот сидят они и наслаждаются своей гордостью, ожидают инициативы друг от друга.

Более «продвинутый» уровень женщин идет гораздо дальше: после долгожданного звонка они просто не берут трубку. Мол, пусть понервничает.

Не знакомиться в интернете, кафе, на улице и в других публичных местах

Принципиальные женщины, руководствуясь такой установкой, упускают массу возможностей найти свою вторую половинку. Посчитайте, сколько раз вы отвергали на улице мужчин, обратившихся к вам со словами: «Девушка, как вас зовут?». «Не уходите! Куда же вы?» — кричит вам вслед неудавшийся жених. Возможно, вам стоит поменять свое мнение относительно тех людей, которые знакомятся на улице. Они не все плохие.

То же самое касается знакомств в интернете. Там много адекватных людей с серьезными намерениями. Пусть поначалу вам могут попадаться странные личности со странными предложениями, но судить обо всех по частным случаям не нужно. На практике существует множество семейных пар, которые нашли свою любовь после знакомства в таких «неправильных» местах.

Пусть мужчина всегда платит

Некоторые дамы считают, что мужчина всегда должен накормить и напоить их за свой счет. А мужчина сидит и думает, что вот она, очередная охотница за кровно заработанными деньгами.

Рассчитывайте на свои силы, особенно если встречаетесь с незнакомыми или малознакомыми людьми. Никто вам ничего не должен. Если с деньгами совсем напряженка, просто будьте скромнее и деликатнее, и тогда мужчина не сможет не угостить вас за свой счет.

Платить за себя нужно всегда самостоятельно

Антипод предыдущего принципа. И это тоже не очень хорошо.

Платить или не платить за себя — весьма щекотливая тема, и действовать нужно по ситуации. Постарайтесь научиться определять, как стоит себя вести с разными людьми.

В отдельных случаях становится понятно, что следует расплатиться самостоятельно. А иногда, показав свою финансовую независимость и предложив заплатить по счету, можно нанести человеку серьезную обиду.

Научитесь действовать не по заранее спланированному алгоритму, а по обстоятельствам.

Отказывать в знакомстве тому, кто, на первый взгляд, не видится будущим мужем

Нельзя рассматривать человека только с позиции будущего замужества. Внешний вид (особенно одежда) человека далеко не всегда может свидетельствовать о его финансовом состоянии и жизненных ценностях. Конечно, если претендент на знакомство не является лицом без определенного места жительства, кричащим вам комплименты из коробки от холодильника.

Будьте адекватны. Главное — чтобы человек был достойный. Не факт, что он окажется скрытым миллионером. Но ведь в этой личности может оказаться огромный потенциал для будущих свершений, который вы бы могли раскрыть, идя рука об руку.

Ждать принца и огромной любви

Время не стоит на месте. Пока вы маетесь в ожидании первой большой любви, более молодые соперницы действуют. Так уж сложилось в современном мире, что ваши ровесники или мужчины помладше предпочтут более юную кандидатуру. А что останется вам?

Живите и наслаждайтесь каждой минутой. И выкиньте все эти принципы из головы.

Текст: Flytothesky.ru