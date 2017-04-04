По-настоящему счастливой женщину делают не ум или красота, не наличие детей или финансовой независимости, карт-бланш в личной жизни нам открывает сформированная сексуальная зрелость. «Снова про постель?» — возмущенно спросите вы. Но психосексуальная зрелость – это не только отношения с мужчинами, а еще и отношения с самой собой, принятие себя, воспитание в себе способности получать удовольствие от эротического взаимодействия. Как узнать, насколько женщине удалось раскрыть свою сексуальность? Давайте искать ответы вместе.





9 качеств сексуально-раскрывшейся женщины (читайте, счастливой в любви)

1. Искренняя симпатия к противоположному полу

Женщины, которые со всей страстью ненавидят мужчин или пытаются заменить им мамочку в отношениях, в психологии описываются просто как инфантильные. Ведь только психически незрелый человек может испытывать чувство антипатии, основанное на половом признаке. Зрелые женщины видят в мужчине не проблемы, не кошелек, но личность со своими чувствами, переживаниями и желаниями. И такие мужчины-личности им очень даже симпатичны.

2. Открытость в проявлении чувств

В головах многих из нас сидит убеждение, будто признаться мужчине в своей симпатии стыдно. Мы старательно изображаем из себя неприступных королев, которых только «особенный» может завоевать. Однако такая пассивность в отношениях никому не идет на пользу: мужчина решает, что не нравится этой конкретной принцессе, что не достоин ее, раз она так холодна. Ну а женщина остается страдать от собственной невостребованности. Спрашивается, почему не улыбнуться в ответ, не постараться поддержать разговор? Вас не просят надевать доспехи и идти завоевывать мужа, однако проявить симпатию в ответ, пойти навстречу несложно.

3. Умение инициировать близость первой

Секс в отношениях нужен не только мужчинам. Поэтому весьма странно видеть женщин, которые состоят в браке, имеют взрослых самостоятельных детей и не умеют инициировать близость первыми. Казалось бы, отчего? Страх прослыть «доступной», усвоенный из детства паттерн о пассивной роли женщины? Но почему ей должно быть стыдно, что она находит своего мужчину сексуально привлекательным?

4. Любовь к своему телу и его неповторимым особенностям

Только та женщина истинно сексуальна, которая находит себя таковой, которая не стесняется своих изъянов, зато умело преподносит очевидные достоинства. Если во время поцелуев она лихорадочно думает, побриты ли ее ноги, вместо того, чтобы полностью наслаждаться моментом, – она уже неестественна. Хватит измерять объем бедер, выключать свет, чтобы партнер не разглядел морщинки, втягивать живот, когда он прикасается. Все это второстепенно. Наслаждайтесь ощущениями, любите свою особенную красоту, и вы удивитесь эффекту, который произведете на партнера!

5. Готовность к неожиданным экспериментам

Чтобы сексуальная энергия не застаивалась, зрелые люди постоянно развивают интимную сторону жизни, добавляют больше специй в привычное сексуальное взаимодействие, не против экспериментов. Раскрепощенная женщина не должна бояться или стесняться естественных телесных проявлений, контакта с самыми различными частями своего и мужского тела. Она отлично понимает свои чувства, осознает происходящее и помнит о последствиях.

6. Принятие личности партнера и его предпочтений

Только сексуально зрелая женщина может смотреть на партнера без желания навязать ему свои ожидания и идеалы. Она видит мужчину в его истинном свете, умеет отличить чужие интересы и потребности от своих собственных, позволяет партнеру проявлять себя, принимая его чувства и опыт. Такая женщина не требует, но разделяет и уважает, что не может быть несексуальным.

7. Умение спокойно отказать в интимной близости

Сексуальная зрелость не означает, что женщина будет хотеть всегда и везде. Наоборот, она прислушивается к своим чувствам, и если не будет сил или настроения – не пойдет наперекор своему телу из желания быть «удобной». Зрелая в сексуальном смысле женщина не стесняется быть естественной, умеет спокойно донести это до своего партнера и, конечно, не обижается на такой же отказ с его стороны. Она понимает, он тоже человек.

8. Способность получать радость не только от оргазма

Не всегда секс приносит оргазм, но зрелая женщина на этом не зацикливается, так как умеет извлекать удовольствие от всего процесса целиком. Незамысловатый флирт, ухаживания мужчины, объятия и поцелуи просто так, щипки за попу во время готовки – все это часть волшебного эротического действа, от которого можно получить экстаз. В постели такая не будет ждать разрядки, но захочет насладиться абсолютно всем сексуальным актом – прикосновениями к ее коже, покусываниями мочки уха, стонами партнера и многим другим.

9. Отказ от решения проблем через сексуальную манипуляцию

Секс не является инструментом управления личностью партнера, и зрелая женщина это осознает. Если что-то в отношениях не устраивает, она чувствует себя одинокой, обманутой или обиженной, она не станет наказывать партнера длительным отсутствием интима, но будет решать проблему за переговорным столом. Секс – не барометр симпатии или антипатии, не поощрение за сделанные подарки, это высшая форма близости, которая не терпит манипуляций.

Сексуально зрелая женщина уважает свое «я» и личность своего мужчины, она не играет с чужими чувствами, не обманывает саму себя, но хочет сделать отношения приятными для всех. И это у нее получается!

Текст: Flytothesky.ru