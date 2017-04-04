Быть хорошим или удобным?

С самого детства нас учат быть удобными: не реви, не конфликтуй, помогай, будь вежливым, делись конфеткой и не перечь старшим. С одной стороны, такое воспитание несет в себе рациональное зерно – нужно же людям как-то уживаться друг с другом. Если мы не научимся прятать свои чувства, нас будут использовать. Если всегда будем решать конфликты только истериками и кулаками – жить в мире и любви не получится. Наконец, толика щедрости и заботы о других важна, чтобы не превратиться в животных.





Однако есть в таком воспитании и негативные моменты: истинные чувства и желания человека зачастую подавляются либо же и вовсе обесцениваются в угоду общественным стандартам. Программа «я хороший» начинает идти не от сердца, но от ума, превращаясь в навязанное кем-то извне долженствование, за невыполнение которого человека обязательно заставят стыдиться самого себя. Так вырастают закомплексованные взрослые, которые не умеют отстаивать свою позицию, не умеют выражать истинные чувства, настолько прогибаются под мир, что теряют свою уникальность.

Страх порицания и чувство стыда. Почему мы изменяем себе?

Чувство стыда формируется там, где человек подходит к себе с меркой «хороший / плохой». Когда родители или общество навязывают желаемый сценарий поведения, приучают ребенка сравнивать себя с идеалом, они программируют его только на два сценария развития – «победитель» или «неудачник». Ясное дело, как только наше поведение выйдет за рамки нормы, психика автоматически поставит на себе клеймо «плохого». Страх неудачи, боязнь отхватить порцию недовольства извне становятся сильнее желания следовать самому себе. Мы готовы предать собственные ценности и мечты, только бы не чувствовать себя «не такими» в глазах окружающих.

Кстати, чувством стыда легко манипулировать. «Как это ты не сделаешь для меня такой поблажки, у тебя совести нет?» «Будешь грубить матери, будешь виноватым! Невежливо настаивать на своих желаниях…» Чувствуете подвох? Люди-манипуляторы обычно прекрасно прощупывают в человеке заложенные с детства программы и дергают за эти ниточки, нарушая наши границы. Таким образом, желание быть хорошим превращается в разрушительную установку, которая не дает права себя защищать, парализует чувство самосохранения.

Вспомните, как родители запрещали вам в детстве плакать, грубить, бояться или поддаваться панике. Что они говорили? Ничего! Просто запрещали, стыдили, запугивали, высмеивали. Потому что грузить людей своими переживаниями в обществе не принято, «воспитанные» люди так не поступают. Но если подумать, как же поступают хорошие люди? Правильно, они варятся в котле невысказанных чувств, а потом попадают в больницу с инсультом.

Ловушки манипуляторов: коррекция услужливого поведения

Читали забавные истории из интернета, когда на объявление о продаже какой-либо вещи пишут неадекватные женщины, требуя предоставить вещь в бесплатное пользование. Аргумент всегда одни: «Я мама, у меня дети, нет денег (работы), будьте добрее!» И на вежливый отказ поставщика услуги звучат либо проклятия, либо упреки в бессовестности, как будто это он поступает некрасиво. Перед нами типичные манипуляторы, которые давят на воспитанную из детства привычку человека быть хорошим и вершить добрые дела. Но хороший – не равно удобный, понимаете?

Это нормально говорить по-хамски с «вежливыми» людьми, которые только прикрываются улыбкой, а на деле желают вас использовать, изнасиловать вашу душу. Какой толк от показных правил приличия, если вам хотят залезть на шею и свесить ножки? И еще обижаются, если вы этого не позволяете. Подумайте, вас пытаются выставить виноватым, невоспитанным, плохим только на том основании, что вы не даете манипуляторам желаемого. Стоит ли поддаваться на такие доводы? Напускная обида, демонстративная гордость или гнетущее молчание – игра, чтобы заставить вас сдаться из «вежливости».

Еще один популярный тип давления на совесть, который часто применяют токсичные люди – причинение добра, о котором вы не просили, взамен на услугу с вашей стороны. «Я так старался, а ты для меня ничего?» «Столько добра вам желала, неужели оставите меня в беде?» Манипуляторы вершат добро по принципу «я тебе, а ты теперь мне», и если человек посмеет отказаться – ждите беды. Нужно пресекать подобное поведение, пусть даже это и звучит невежливо, иначе вашу «хорошесть» будут использовать все, кому не лень. Не позволяйте лезть в свою жизнь чужим людям, чтобы диктовать там свои условия. По какому праву? Разве у них нет собственной жизни, где можно упражняться в нравоучениях.

Оценки извне нужно тщательно фильтровать, не позволяя навязывать себе чужие представления о «правильном» или «желательном» поведении. Если вы доверите оценку своей личности обществу, вам быстро навешают ярлыков «не такой» или «стыдно себя так вести». Но идеалами становятся единицы, да и тем легко сорваться с пьедестала, попав в немилость общественной морали. А что такое общественная мораль? Проститутка, которая должна под всех прогибаться.

Прекратите оправдываться, стесняться своего «я», скрывать собственные чувства. Ориентируйтесь не на общество, но на себя, свои собственные представления и желания, в конце концов, фильтруйте контекст в каждой конкретной ситуации. И будет вам счастье.

Текст: Flytothesky.ru