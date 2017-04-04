Мировой океан – удивительнейшее и до конца не изученное место, где человечество всегда подстерегает масса странных и невероятных находок. На сегодняшний день исследовано не более 5% всех его глубин, потому впереди нас наверняка ждет еще немало открытий.





1. Балтийская аномалия

В 2011 году шведская команда дайверов Ocean X исследовала глубины Балтийского моря и в результате обнаружила странный диск, лежащий на дне. Его диаметр 60 метров, и напоминает он НЛО. Адепты внеземной версии сочли диск неопровержимым доказательством существования инопланетян, ведь аномалия выглядела слишком рукотворной, а по бокам у неё даже просматривались лестницы. Другие же полагали, что это останки старого линкора или даже секретное нацистское оружие. А ученые-геологи убеждены в том, что это просто обломки скалистых пород.

2. Дорога Бимини

Найденная в 60-х годах дорога Бимини выглядит как куча камней, аккуратно расположенных рядом друг с другом на глубине 6 метров, подобно подводной булыжной дороге. Однако, как она оказалась на Багамских островах, где не было каких-либо заметных цивилизаций? Кроме того, обнаружение дороги Бимини перекликалось с предсказанием мистика Эдгара Кейси еще в 1938 году о том, что часть строений Атлантиды может быть обнаружена под водой вблизи Бимини в 1968 или 1969 году.

3. Корабли-призраки лагуны Трук

В 1944 году японцы держали основную часть своего флота в одном месте: лагуне Трук на Каролинских островах (Микронезия). В результате налета авиации союзников было уничтожено 50 кораблей, которые легли на дно океана. Лагуну начали активно исследовать дайверы в 60-х годах, делая снимки и фильмы о жутком подводном кладбище кораблей с телами японских моряков. Сейчас туристы могут совершить погружение к этому зловещему месту, но это отнюдь не безопасно.





4. Живые микробы юрского периода

Океаны являются домом для многих животных, которые практически не изменились в течение миллионов лет, словно эволюция о них позабыла. Например, при раскопках донных отложений ученые обнаружили колонию вполне себе живых микробов, причем самым старым в колонии стукнуло целых 86 миллионов лет. Самое удивительное в этих микробах то, что они демонстрируют, насколько жизнеспособными являются одноклеточные организмы, что увеличивает вероятность нахождения одноклеточной жизни в космосе.





5. Двигатели Apollo 11

Когда в 60-е и 70-е годы в космос взлетали первые ракеты, ученые не слишком беспокоились о том, куда потом приземлятся их двигатели и другое оборудование. Части этих ракет рассеяны по всем земным океанам, и их почти невозможно найти. Это не помешало основателю Amazon Джеффу Безосу в 2012 году собрать команду для поисков двигателей от Apollo 11 (миссии, высадившей людей на Луну), и они нашли их на глубине 4 км. Надо сказать, что двигатели были в прекрасном состоянии, как для кусков металла, которые упали из космоса и погрузились в океан.

6. Мистические марганцевые шары в Атлантическом океане

Повсюду в океане существуют скопления маленьких марганцевых образований. То, как они увеличиваются, не является загадкой: марганец растворяется в морской воде и медленно оседает на других кусках металла. Именно медленно. За один миллион лет маленькие металлические шарики вырастают всего на один сантиметр. Обнаружение огромных шаров на дне океана довольно странно, поскольку невозможно определить, как и когда они вообще начали или могли начать образовываться. Теоретики полагают, что это работа подводных микробов или же остатки отложений в древних океанах, которые могли быть более «металлическими». Хотя, возможно, не обошлось и без инопланетян.

7. Звуки из пролива Фьюри-энд-Хекла

Этот пролив находится в канадском регионе Кикиктаалук, территория Нунавут. Удивительным его делают таинственные гудящие или звенящие звуки, исходящие прямо из воды в течение всего лета. Как ни странно, но звуки проходят только через воду и слышны, когда отражаются в корпусах лодок. Объяснения феномену пока нет, и разгадать его не смогли ни ученые, ни военные.

8. Залежи серебра времен Второй мировой войны

В 1942 году из Индии отплыло британское судно City of Cairo со 100 тоннами серебра на борту. Удивительно, но судно плыло без сопровождения, а потому вскоре было потоплено немецкой подводной лодкой, и все серебряные монеты в ящиках опустились на 5 км вниз на дно океана. Эти залежи оценивались в 50 миллионов долларов, но доступны они были только рыбам. Наконец, в 2011 году Великобритания профинансировала команду для подъема серебра, клад был поднят, возвращен в Англию, переплавлен в слитки и распродан.