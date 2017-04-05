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Тест: Дружит ли ваше сердце с головой?

06.04.2017 10:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Бывает, наши слова никак не подкрепляются действиями. Вы знаете, почему это происходит? А всё потому, что наш разум не в ладах с сердцем. Именно поэтому мы и говорит неприятные вещи сгоряча, а потом об этом жалеем, когда проанализируем ситуацию. Именно поэтому мы делаем много глупостей, не задумываясь о последствиях. Взаимодействия логики и ума с эмоциями и чувствами определяют нас как личность. У чувственных от природы людей никогда не будет согласия между разумом и сердцем, поскольку эмоции, конечно, будут преобладать. Узнайте, в каких отношениях находятся ваши противоположности!Тест: Дружит ли ваше сердце с головой?

 
 
 
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Бывает, наши слова никак не подкрепляются действиями. Вы знаете, почему это происходит? А всё потому, что наш разум не в ладах с сердцем. Именно поэтому мы и говорит...

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