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Эти смешные и неуклюжие животные

06.04.2017 12:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Даже когда животные падают, гримасничают или попадают в неловкие ситуации, они все равно делают это изящнее и грациознее большинства людей, не так ли?Эти смешные и неуклюжие животные

Лайкните меня!

Эти смешные и неуклюжие животные

Где пол? И где стена?

Эти смешные и неуклюжие животные

Н-но! Поехали!

Эти смешные и неуклюжие животные

Мастерское приземление

Эти смешные и неуклюжие животные

Дракулу вызывали?

Эти смешные и неуклюжие животные

У вас все в порядке?

Эти смешные и неуклюжие животные

Когда мокрая прическа явно не к лицу

Эти смешные и неуклюжие животные

Стадный инстинкт

Уйди с дороги!

Эти смешные и неуклюжие животные

Кот-паук

Эти смешные и неуклюжие животные

Вкусный хозяйский палец

Эти смешные и неуклюжие животные

Редкостная вкуснятина!

Эти смешные и неуклюжие животные

Максимальный комфорт

Эти смешные и неуклюжие животные

Сборы на прогулку

Эти смешные и неуклюжие животные

Ч-и-и-из!

Эти смешные и неуклюжие животные

Застрял

Эти смешные и неуклюжие животные

Черное на белом

Эти смешные и неуклюжие животные

Какой смешной анекдот!

Эти смешные и неуклюжие животные

Чем пахнет пол?

Эти смешные и неуклюжие животные

Я работаю над идеальной улыбкой

Эти смешные и неуклюжие животные

Два характера

Эти смешные и неуклюжие животные

Что-то с мордой не так

Эти смешные и неуклюжие животные

Нос однозначно получился крупноватым

Эти смешные и неуклюжие животные

Гладьте меня побольше!

Эти смешные и неуклюжие животные

Ну, пожалуйста!

Эти смешные и неуклюжие животные

Правильное поглаживание

Эти смешные и неуклюжие животные

Когда серьезная морда ну никак не получается

Эти смешные и неуклюжие животные

Когда кто-то явно испортил семейное фото

Эти смешные и неуклюжие животные

И как это съесть?

 
 
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