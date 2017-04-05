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Эти смешные и неуклюжие животные
06.04.2017 12:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Даже когда животные падают, гримасничают или попадают в неловкие ситуации, они все равно делают это изящнее и грациознее большинства людей, не так ли?
Лайкните меня!
Где пол? И где стена?
Н-но! Поехали!
Мастерское приземление
Дракулу вызывали?
У вас все в порядке?
Когда мокрая прическа явно не к лицу
Стадный инстинкт
Уйди с дороги!
Кот-паук
Вкусный хозяйский палец
Редкостная вкуснятина!
Максимальный комфорт
Сборы на прогулку
Ч-и-и-из!
Застрял
Черное на белом
Какой смешной анекдот!
Чем пахнет пол?
Я работаю над идеальной улыбкой
Два характера
Что-то с мордой не так
Нос однозначно получился крупноватым
Гладьте меня побольше!
Ну, пожалуйста!
Правильное поглаживание
Когда серьезная морда ну никак не получается
Когда кто-то явно испортил семейное фото
И как это съесть?
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Даже когда животные падают, гримасничают или попадают в неловкие ситуации, они все равно делают это изящнее и грациознее большинства людей, не так ли? Лайкните...
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