Даже когда животные падают, гримасничают или попадают в неловкие ситуации, они все равно делают это изящнее и грациознее большинства людей, не так ли?

Лайкните меня!

Где пол? И где стена?





Н-но! Поехали!





Мастерское приземление





Дракулу вызывали?

У вас все в порядке?





Когда мокрая прическа явно не к лицу





Стадный инстинкт

Уйди с дороги!





Кот-паук





Вкусный хозяйский палец

Редкостная вкуснятина!





Максимальный комфорт





Сборы на прогулку

Ч-и-и-из!





Застрял





Черное на белом





Какой смешной анекдот!





Чем пахнет пол?





Я работаю над идеальной улыбкой





Два характера





Что-то с мордой не так

Нос однозначно получился крупноватым





Гладьте меня побольше!





Ну, пожалуйста!





Правильное поглаживание

Когда серьезная морда ну никак не получается





Когда кто-то явно испортил семейное фото





И как это съесть?