Счастье – это выбор, соответственно, по-настоящему счастливые люди этот выбор уже сделали. Вы восхищаетесь ними, пытаетесь брать с них пример, но даже представить себе не можете, что счастливые люди, как и все, сталкиваются с проблемами. Их разгадка проста: они умеют бросить вызов самим себе; они знают, чего заслуживают; в них живёт смех и радость, а также позитивное мировоззрение. Они не считают, что разгадали какие-то особенные секреты, и наверняка не будут рассказывать вам о том, как им это удалось, и ещё они не считают себя особенными и выдающимися. Итак, что же эти счастливчики от нас утаивают?





1. Они не испытывают счастье постоянно

Давайте будем честными, невозможно постоянно жить с ощущением счастья. Счастливые люди тоже позволяют себе грустить и расстраиваться, просто они принимают эту грусть и знают о том, что падение – это явление нормальное и естественное, и благодаря ему мы вскоре сможем увидеть красоту следующего за падением взлёта.

2. Им пришлось научиться отказывать и твёрдо говорить «нет»

Наука отказа даётся многим людям нелегко, особенно если вы любите всегда мчаться на помощь и делать окружающих счастливыми и довольными. Тем не менее, счастливые люди не стараются ещё и осчастливить всех вокруг в ущерб себе, поскольку это верный путь к приобретению неврозов, стрессовых и депрессионных состояний. Они просто используют своё право сказать твёрдое «нет», чтобы защитить и уберечь как себя, так и свои отношения, и своё собственное спокойствие.

3. У них далеко не всегда была лёгкая и спокойная жизнь

По-настоящему счастливый человек не расскажет вам, что когда-то его жизнь была не из лёгких. Вероятно, он не раз был нокаутирован, но снова поднимался и боролся. Если вы умеете сражаться с обстоятельствами даже в самые сложные времена, сохраняя улыбку на лице, то вы выиграете. А разве можно чувствовать себя несчастливым, осознавая свою победу?

4. Они знают, что такое быть на дне

Они не раз достигали дна, но снова всплывали к поверхности. Для большинства падение после успеха будет означать конец, но для действительно счастливых людей это просто возможность начать всё снова. Они многому научились на пути вверх, и ещё большему – на пути вниз.

5. Они благосклонно относятся к своим недостаткам

Быть несовершенным – это здорово! Счастливые люди пришли к согласию с самими собой и приняли все свои недостатки. Они понимают, что их минусы – это всего лишь часть того, что делает их особенными, и за это они любят и ценят свои минусы. Они понимают, что совершенства не бывает.

6. Они самодостаточны и знают меру

Счастливые люди не нуждаются в излишествах, они не привязаны к внешним вещам. Они знают, что ни одна вещь не может сделать их счастливыми, реализованными или состоявшимися, кроме них самих. Возможно, они сражались за собственную значимость в прошлом, гоняясь за призрачными целями и пытаясь отшлифовать себя, но теперь они знают, что они счастливы такими, каковы они есть.

7. Они никого не осуждают

У счастливых людей нет никакой потребности в оценке окружающих людей. Любопытство и беспокойство о том, что делают (или не делают) другие, являются ненужными и бессмысленными, а оценка и суждения – это просто проявления ложного чувства превосходства.

8. Они не утратили детское восприятие мира

В глубине души счастливые люди так и остались взрослыми детьми Они неподдельно живут, смеются и любят. Такой подход к жизни делает их любознательными, творческими и просто приятными в общении людьми.

9. Они не прячут за пазухой камень

Счастливые люди не лелеют свою боль или гнев, предпочитая боль отпустить, а гневу не поддаваться. Нет лучшего способа, чтобы уничтожить счастье, чем носить с собой старый багаж, который неизбежно утянет вас вниз.

10. Они честны в первую очередь сами с собой

Они могут соврать другим, но они знают о том внутреннем голосе, который всегда напоминает им о том, что они не совсем честны и искренни сами с собой. Поначалу это пугает, но с этим голосом нужно научиться считаться.

Текст: Flytothesky.ru