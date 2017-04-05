Ревность съедает, делает жизнь невыносимой, убивает любовь. Но патологические ревнивцы ничего не могут поделать со своими страхами. Иногда это чувство накатывает неожиданно, некоторые люди не представляют себе семейной жизни без ревности. И даже не так важны причины, по которым человек становится неуправляемым. Можно ли бороться со своей ревностью? Как перестать изводить себя и любимого человека?





Часто ревностью руководит банальный страх потерять любимого человека, остаться в одиночестве, где жизнь окрасится лишь в негативные краски. Вот на этот страх нужно посмотреть под другим углом. Допустим, полностью избавиться от фобии распада семейного счастья у вас не получается. Все равно перед глазами стоит уход любимого человека и любви из вашего дома. Но нужно попытаться внушить себе, что и на этом жизнь не заканчивается. Возможно, что начнется новый этап и счастье вновь посетит вас. Да, не нужно рисовать никаких картинок, загадывать в будущее. Тогда и этот страх начнет тихонько уходить их вашего сердца. А это значит, что и ревность хоть немного, но утихнет. Жизненные перспективы будут уже другими в вашем представлении.

Перестаньте думать о своей второй половинке плохо. Часто ревность возникает вообще на пустом месте. Не стоит сравнивать себя с другими и недооценивать. Любимый человек выбрал именно вас, а не ту красивую блондинку, с которой он поговорил или просто проводил взглядом. Почему вы считаете, что сразу нужно ревновать, ограничивать свободу, устраивать скандалы? Поменьше фантазируйте на эту тему, ведь даже прочные браки легко разрушаются в том случае, если один из супругов постоянно обвиняет второго в потенциальной измене и изначально не доверяет. Хочешь-не хочешь, а после такого отношения сознательно пойдешь на измену. Чтобы зря не говорили! А к прошлому вообще ревновать глупо. Запомните это раз и навсегда. У вас ведь тоже были раньше другие отношения, они закончились. Жизнь вошла в новую колею. Наслаждайтесь настоящим и думайте о будущем, а не ревнуйте к прошлым партнерам.

Ну а если все ваши подозрения имеют под собой почву, но вы все равно не собираетесь рушить семью, то заканчивайте со сценами ревности и учитесь прощать своего изменщика. Так станет жить легче вам и только вам. Удачи!

Текст: Flytothesky.ru