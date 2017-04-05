Существуют такие растения, которые усиливают женственность, увеличивая количество эстрогенов в организме. Поэтому они помогают при лечении многих заболеваний, связанных со снижением женских половых гормонов. Но они имеют также другую, как некоторые скажут, темную сторону: благодаря своим свойствам уменьшают влияние тестостерона на организм у мужчин и мальчиков, иногда настолько эффективно, что усиливают развитие женских половых признаков. Фармацевты говорят, что «они отличаются антиандрогенной и эстрогенной активностью». Некоторые из этих растений часто являются частью наших ежедневных приемов пищи и лекарств.





Красный клевер

Как и его брат – белый клевер – он очень часто встречается на пастбищах и газонах. И хоть когда-то кушали салат из листьев клевера, то сегодня, как «овощ», он забыт. Поскольку красный клевер имеет эстрогенные свойства, то должен быть облюбован женщинами и часто ими использован. Во-первых, в качестве косметического средства, потому что водный экстракт этого растения делает кожу гладкой, увлажненной и сияющей. Используя его внешне и внутренне, можно избавиться от акне и себореи. Красный клевер помогает во время ПМС и регулирует менструацию.





Брюссельская капуста

Она имеет ярых сторонников и не менее ярых противников. Брюссельская капуста – это фантастический источник клетчатки в рационе. Но дело в том, что этот вид капусты известен медицинской истории, как такой, который приводил к исчезновению мужских половых признаков. В этом контексте удивляет призыв к потреблению брюссельской капусты в диете, как продукта «повышающего уровень тестостерона и мужественность». Женщинам потребление этого вида капусты всегда идет на пользу, а для людей обоих полов рекомендован в качестве продукта, содержащего соединения азота (индолы), который снижает риск развития рака молочной железы, матки и простаты.





Люцерна (Medicago Sativa)

Ее можно найти в препаратах, понижающих уровень холестерина, препятствующих развитию атеросклероза, действующих мочегонно, влияющих на пищеварение и стимулирующих аппетит. Люцерна имеет эстрогенное действие и поэтому ее препараты являются составной частью средств, смягчающих неприятные последствия менопаузы. Она стимулирует лактацию. Противопоказанием к применению препаратов люцерны является волчанка, потому что она ухудшает ее симптомы.





Шалфей

Это растение сегодня используется в кулинарии как пряность и чай. Шалфей отлично облегчает и ликвидирует воспаления, например, в полости рта, улучшает самочувствие и влияет на состояние волос. Его используют даже при лечении выпадения волос, вызванного избытком мужских гормонов. Благодаря эстрогенному действию он нашел применение при лечении акне, себореи и гиперплазии предстательной железы. Шалфей не должны употреблять беременные женщины, кормящие матери и люди, страдающие раком, который стимулируется эстрогеном.





Хмель

И хотя он только вкусовое дополнение к пиву, но с этим напитком он наиболее часто ассоциируется. Хмель – это ингредиент многих седативных препаратов. Лупулин из этого растения действует антиандрогенно и эстрогенно, то есть снижает количество тестостерона, а увеличивает эстрогена. И как здесь верить рекламам, утверждающим, что после употребления хмельного напитка мужчины становятся смелее, сексуальнее и мужественнее. К сожалению, чем больше хмеля, тем меньше мужественности.





Цветы черемухи

Красиво пахнущие весной белые цветы притягивают первых пробудившихся после долгой зимы насекомых. Уже сам их аромат действует на людей расслабляюще и успокаивающе, но и экстракты цветов тоже имеют аналогичные свойства. Настой из черемухи разглаживает, отбеливает и увлажняет кожу, уменьшая воспаление и себорею. Он также исцеляюще действует на уставшие глаза, устраняет темные круги, смягчает и разглаживает кожу век. Употребление водных экстрактов цветов черемухи помогает бороться с гирсутизмом и регулирует менструацию.





Ревень

Это весеннее растение чаще всего нам ассоциируется с компотом. Кушать лучше всего сильно окрашенные в красный цвет стебли. Характерный аромат и кислотность, присутствующая, в частности из-за наличия окслатов, хорошо освежают после тяжелого зимнего рациона. Благодаря эстрогенному действию экстракты ревеня прекрасно подходят для лечения акне и себореи у девочек-подростков. Они улучшают самочувствие женщин в период менопаузы, когда уровень женских гормонов уменьшается, или страдающих от избытка мужских гормонов. Экстракт ревеня также полезен и для мужчин, борющихся с, так называемой, «простатой», то есть простатической гипертрофией.





Горошек заборный (сушеные травы)

Он больше ассоциируется нам с летним лугом, чем с обеденной тарелкой. Но препараты из горошка используются в травничестве, например, в качестве «очистителей крови», которые улучшают ее приток к мозгу и понижают уровень сахара. Экстракты из горошка заборного будут полезны женщинам в период снижения эндогенных эстрогенов и при нарушении менструального цикла. Во время терапии главное соблюдать меру, поскольку передозировка может спровоцировать тошноту, рвоту, диарею, судороги, беспокойство и нарушения работы кроветворной системы. Экстракты из горошка противопоказаны беременным и кормящим женщинам.





Цветы черной мальвы (Flos malvae arboreae)

Их иногда добавляют к, так называемым, травяным и фруктовым чаям и препаратам, улучшающим кровообращение. Эти необычные цветы регулируют менструацию в зависимости от потребности: удлиняют или укорачивают, усиливают или угнетают, все завит от организма и причин его «неисправности». Цветы черной мальвы имеют эстрогенное и расслабляющее действие, а также уплотняют кровеносные сосуды. Употребление настоя цветов эффективно помогает женщинам во второй фазе менопаузы.





Бедренец анисовый

Звездочки аниса – плоды, имеющие форму восьмиконечной звезды – это не тот анис, о котором пойдет речь. Наиболее распространенным препаратом из бедренца анисового является анисовое масло с мягким отхаркивающим действием. Поскольку оно стимулирует желудочно-кишечный тракт, его рекомендуют принимать для улучшения пищеварения, но он противопоказан, например, при язвенной болезни или повышенной чувствительности слизистой оболочки желудка. Анисовое масло повышает лактацию и может быть полезно при лечении акне и выпадении волос, вызванном избытком мужских гормонов. Обратите внимание, бедренец анисовый повышает чувствительность к солнечному свету.





Текст: Flytothesky.ru