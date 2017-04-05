Прежде всего, примите как данность, что нарциссизм присущ каждому, но в разной степени, а вот нарцисс чистейшей воды – это человек, чрезмерно любящий себя, а точнее, свое идеализированное «я». Он абсолютно искренне считает, что только его личность уникальна и достойна всеобщего восхищения и поклонения. А распознать нарцисса достаточно просто:





У него гипертрофированная и порой болезненная потребность в одобрении и восхищении.

Он считает, что во всем превосходит окружающих, поскольку более талантлив, более умен и способен достичь большего.

Он никогда не покажет свою уязвимость, так как боится мнения окружающих, и потому хочет тотального контроля над всеми ситуациями и событиями.

Ему неинтересны чувства и потребности других людей; типичный нарцисс буквально зубами выгрызает себе место в центре внимания и полагает, что проявление эмоций – это признак слабости.

Он опытный манипулятор и умеет как эмоционально травмировать, так и задействовать свое обаяние, чтобы получить желаемое.

Нарциссизм может быть результатом травматичного детства или болезненного опыта в прошлом. Нарциссы отчаянно самоутверждаются потому, что они либо не чувствовали свою ценность, либо им, напротив, уделялось чрезмерно много внимания. Причиной могут быть и излишние крайности воспитания: от слишком разрешительного отношения до авторитарного стиля, когда родители балуют ребенка и превозносят до небес или же заставляют его ощущать себя хуже, слабее и глупее других.

Умеют ли нарциссы отличать добро от зла, хорошее от плохого? Отсутствие «морального компаса» означает, что эти понятия у них определяются с помощью другого, слишком субъективного механизма. Конечно, нарциссы знают разницу между правильным и неправильным, так как понимают взаимосвязь причины и следствия. Однако такой упрощенный подход приводит к тому, что совесть нарциссов находится преимущественно в дремлющем состоянии, а сами они воспринимаются как люди с холодным сердцем, безразличные к социальным нормам. В отличие от людей-эмпатов, им практически не знакомо сочувствие, и свои эмоции они проявлять тоже не особо стремятся.

Если вам приходится иметь дело с нарциссом, научитесь понимать и принимать ваши различия

1. Не пытайтесь перевоспитать нарцисса и сосредоточьтесь на собственных потребностях. Единственное, что вы можете контролировать – это ваше отношение и ваши собственные действия, а не их поведение и поступки.

2. Признайте, что нарциссизм – это результат неуверенности. Люди-нарциссы очень уязвимы в душе, потому они принижают окружающих и заставляют их сомневаться в себе. Если вам приходится контактировать с такими людьми в семье или по работе, не пытайтесь оспаривать их показное превосходство и не принимайте их стиль поведения слишком личностно.

3. Нарциссы мало знакомы с ощущением вины, но они постоянно заботятся о том, что могут думать о них окружающие. Следовательно, если вы хотите направить их идеи и действия в определенное русло, не взывайте к их эмоциям, а просто сделайте мощный акцент на мысли «а что об этом подумают люди?».

4. Не позволяйте нарциссу подрывать вашу самооценку и не спорьте с ним для отстаивания своей точки зрения – в этом попросту нет смысла. Знайте свою собственную, личную ценность и игнорируйте мнение нарцисса о вас.

И если у вас есть выбор, держитесь от людей-нарциссов подальше!

Здоровые отношения – это дорога с двусторонним движением. С нарциссом на это даже не надейтесь! Лучше установите четкие границы в общении с ним и всегда бдительно их охраняйте, потому что попытки беспардонного вторжения будут неоднократными. Когда же нарцисс начинает заставлять вас чувствовать себя некомфортно и сомневаться в себе, значит, пришло время взять себя в руки, вспомнить о самоуважении, развернуться и решительно уйти.

Текст: Flytothesky.ru