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Ваш реальный знак зодиака в соответствии с вашими основными инстинктами
06.04.2017 23:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Существует всего 12 знаков зодиака. И каждому из них соответствуют определенные черты характера. Все знают, что Скорпионы — обидчивые и злопамятные, Девы очень любят чистоту, а Стрельцы — лидеры. Однако на практике это не совсем так, ведь в нас зачастую присутствуют признаки разных знаков зодиака. Что-то вроде синтеза. Никто не мешает Стрельцу быть злопамятным, а Деве — окружать себя творческим бардаком. Этот тест поможет определить ваш истинный знак зодиака. Отвечайте быстро. Не пытайтесь анализировать вопросы. Ваше подсознание сделает всю работу!
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Существует всего 12 знаков зодиака. И каждому из них соответствуют определенные черты характера. Все знают, что Скорпионы — обидчивые и злопамятные, Девы очень...
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