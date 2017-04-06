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Ваш реальный знак зодиака в соответствии с вашими основными инстинктами

06.04.2017 23:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Существует всего 12 знаков зодиака. И каждому из них соответствуют определенные черты характера. Все знают, что Скорпионы — обидчивые и злопамятные, Девы очень любят чистоту, а Стрельцы — лидеры. Однако на практике это не совсем так, ведь в нас зачастую присутствуют признаки разных знаков зодиака. Что-то вроде синтеза. Никто не мешает Стрельцу быть злопамятным, а Деве — окружать себя творческим бардаком. Этот тест поможет определить ваш истинный знак зодиака. Отвечайте быстро. Не пытайтесь анализировать вопросы. Ваше подсознание сделает всю работу!Ваш реальный знак зодиака в соответствии с вашими основными инстинктами

 

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Существует всего 12 знаков зодиака. И каждому из них соответствуют определенные черты характера. Все знают, что Скорпионы — обидчивые и злопамятные, Девы очень...

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