…вместо того, чтобы депрессивно возлежать на диване

В какой-то момент мы все выгораем. Конечно, вы можете на несколько дней улечься на диван для подзарядки, но так вы «вылечите» только физическую усталость, которая нередко является последствием ментального истощения, а вот его уже возлежанием на диване не вылечить. Мало того, такая пассивность может только усугубить положение. Как же тогда лучше всего подзаряжать свое умственное и моральное состояние?





1. Измените свой установившийся привычный режим

Практически все люди становятся заложниками рутинного жизненного уклада. Каждый день вы делаете одно и то же, снова и снова, потому отличным рецептом будет уничтожение этой рутины, тоже сыгравшей немалую роль в вашем моральном истощении. Бросьте себе вызов и начните делать что-то абсолютно для вас новое минимум раз в неделю – пусть это будет даже самое простейшее действие. Измените свой подход к работе, скажем, взгляните на неё более творчески. Подумайте о деятельности, которая вам по душе и которая действительно питает вашу душу. Когда ваш разум открыт для новых способов мышления и восприятия, вы, как правило, становитесь намного счастливее.

2. Ведите дневник

Ведение дневника – отличный способ снять стресс и выплеснуть его на бумагу. Кроме того, это может быть очень полезно в будущем, так как даст возможность оглянуться назад и увидеть достигнутый вами прогресс. Записи – это еще и стимулирование творческого потенциала, повышение уверенности и понимания себя. плюс более четкое видение целей. Главное – не давите на себя, стараясь писать через силу каждый день. Лучше записывайте то, что спонтанно приходит в голову, чтобы впоследствии это проанализировать. В конце концов, такие письменные упражнения станут выходом для вашего перегруженного и истощенного мозга.

3. Медитируйте

Возможно, вы про это уже слышали, потому что о пользе медитации говорят все, кому не лень. Как ни странно, но это действительно работает. Чтобы сэкономить себе время и деньги на посещении специалистов, научитесь практиковать медитации. Это уменьшит стресс, повысит иммунитет, улучшит сон и вполне может вернуть вам ощущение счастья. Пять минут в день – все, что вам нужно. Со временем вы даже обнаружите, что для вашего психического благополучия вам нужно медитировать и не один раз в день. Кстати, люди, систематически практикующие медитацию, обычно более рациональны и не испытывают ярко выраженных тревожных состояний, когда сталкиваются с проблемами.

4. Проведите ревизию всех своих отношений

Проанализируйте все ваши отношения на предмет их «здоровья». Возможно, в вашем окружении есть и токсичные люди. Вам может показаться затруднительным прекратить или ограничить контакты с ними из-за давно сформировавшейся привычки. Однако подобное взаимодействие не является нормой, хотя вы этого пока не осознаете. Увы, но такие отношения тоже могут вносить свою лепту в ваше моральное истощение. Крайне важно периодически переоценивать их и делать выводы, имеют ли они ценность для вашей жизни и благополучия. Люди, которые внимательны к тому, с кем они общаются, как правило, более уверены в своих суждениях и поступках.

5. Увеличьте физическую нагрузку

Да, это из разряда «спасибо, кэп», но не упомянуть этот факт нельзя. Физическая нагрузка полезна не только для состояния физического, но и для морального. Это не совет немедленно покупать абонемент в спортзал, а скорее рекомендация больше двигаться и выделить хотя бы 20 минут в день на дополнительную активность. Ценность физических упражнений заключается в улучшении вашей мозговой деятельности и концентрации внимания. С ежедневной 20-минутной интенсивной тренировкой приток крови к мозгу увеличивается, а ваше настроение, творческий потенциал и память улучшаются.

6. Отбросьте свое эго и прислушайтесь к душе

ДЕЛАЙТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ ВАС СЧАСТЛИВЫМ!

Не путайте ощущение счастья с чувством достижения. Чувство достижения не всегда обязательно приносит вам истинную радость. Несколько сверхурочных рабочих часов ради результата, конечно, могут быть продуктивными, но они также и способствуют более быстрому выгоранию. Позвольте себе купить туфли, о которых мечтали в течение нескольких месяцев, или отправьтесь в тур выходного дня с друзьями или любимым человеком. Наше время пребывания на Земле действительно весьма непродолжительно, потому незачем упускать шансы порадовать себя.

Текст: Flytothesky.ru