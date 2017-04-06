Даже с самым трудным человеком можно договориться. Когда компромисс кажется недостижимым, а интересы — противоположными, возможность найти взаимопонимание все же существует. И не имеет особого значения, решаются рабочие или семейные вопросы.
Подготовьтесь к диалогу заранее: займите настолько удобное положение, чтобы чувствовать себя решительно и ощущать равновесие. Говорите человеку только то, в чем вы полностью уверены, что имеет для вас большое значение. Однако не высказывайте вслух причины, по которым вы к нему обратились. В случае провоцирования вас на эмоции можно воспользоваться простым советом: определите в начале разговора точку на плоскости или в пространстве, глядя на которую, вы будете вспоминать о равновесии и испытывать чувство уверенности.
Начинайте разговор с мыслью или со словами о том, что разговор задуман не для выяснения отношений и последующего за этим конфликта, а для налаживания контакта. Если беседа ведется с ребенком, то стоит находиться на уровне его глаз и периодически прикасаться к нему.
Будьте спокойны и постарайтесь выявить общее из диаметрально противоположных точек зрения. Каждый человек имеет право на свое субъективное мнение.
Все люди заблуждаются и ошибаются, поэтому важно уважать собеседника за его мысли и слова. Тем более, что неправым можете оказаться именно вы.
Каждый человек реагирует на услышанное субъективно и обрабатывает полученную информацию с определенной скоростью. Реакция на ваши слова напрямую зависит от того, каким образом собеседник их усвоил. Не бойтесь задавать вопросы и переспрашивать. Важно быть уверенным в том, что вы сумели донести до оппонента именно то, что хотели.
Если человек активный агрессор, то стоит всеми путями избегать всплеска эмоций. Эти люди любят нажимать на больные места и переходить на обвинения. Не принимайте все это на свой счет. Если агрессор пассивный, то такой человек будет обсуждать вас за спиной или бросать фразы вслед. Пассивно-агрессивные люди любят вызывать у собеседника чувство вины — научитесь с этим справляться.
Не переходите на личности. Помните о предмете спора и не отходите от темы. Оценка личных качеств — последний аргумент в конфликте, если одна из сторон обессилела. Попробуйте разрядить обстановку легким юмором.
Покажите собеседнику, что вы оба — зрелые личности. Дайте ему понять, что, каким бы ни было мнение этого человека, вы его уважаете и цените.
Грамотно закончите разговор. Искренне поблагодарите, попрощайтесь либо скажите иные приятные слова собеседнику. Учитесь на своих ошибках, делайте нужные выводы и старайтесь научиться не только правильной подготовке и ведению диалога с трудным человеком, но и хорошему завершению. Слова благодарности и комплименты, сказанные от чистого сердца, никогда не будут лишними.
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