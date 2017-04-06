У большинства людей жизнь устроена по одному и тому же графику. Нам приходиться просыпаться рано утром, наспех завтракать и спешить на работу. Вечером домашние дела не дают возможности лечь пораньше. Тех людей, которые прекрасно вписывается в такой распорядок, называют жаворонками. Во всём мире их порядка 15-20%. Остальных называют совами, работоспособность в них просыпается лишь к обеду, и им не остаётся ничего другого, кроме как пить кофе и страдать от недосыпания.





Разделение людей на сов и жаворонков довольно условное. Есть люди-совы, у которых нарушен биологический ритм из-за изменений в генах. Таких людей очень мало, около 5 процентов от населения. Они просто физически не могут рано просыпаться, это может быть даже опасно для здоровья. Остальные совы вполне могли попасть под влияние привычки, которую при желании можно изменить.

Если вы привыкли поздно вставать и поздно ложиться, не пытайтесь резко менять свой распорядок. Это может привести к стрессу, хронической усталости, чувству постоянной сонливости. Будьте готовы потратить не один месяц, чтобы приучить организм к ранним пробуждениям.

Для начала постарайтесь засыпать и просыпаться в одинаковое время. Это касается и отпуска. Установив режим и привыкнув к нему, можно постепенно переходить на более ранние часы пробуждения. Раз в неделю переставляйте будильник пораньше на 10-15 минут. Спустя несколько месяцев, ваши внутренние часы перестроятся, и вы будете просыпаться сами. Кстати, исследованиями доказано, что именно с полуночи и до 5 утра в организме происходит выработка гормонов, отвечающих за молодость и красоту.

Привыкнув к жизни совы, ваш организм может запротестовать и не захотеть засыпать пораньше. Подготовьтесь ко сну с помощью успокаивающей ванны с эфирными маслами. Проветрите спальню, засыпать при свежем воздухе гораздо эффективнее. Не нагружайте мозг просмотрами новостей по телевизору и забудьте про компьютер. Перед сном лучше полистать журнал, можно просто поболтать с домашними.

Вставайте сразу по звонку будильника. Не мучайте организм пятиминутными досыпаниями. После пробуждения откройте форточку и разомнитесь. Если у вас нет желания выполнять зарядку, небольшая разминка и потягивания ускорят кровообращение и придаст вам бодрости.

Поставьте на будильник приятную мелодию — негромкую и не слишком резкую. Утро начинайте с приятных моментов. Можно съесть кусочек любимого тортика, выпить кофе. Чтобы утро прошло без суеты, и вам на всё хватило времени, приготовьтесь к работе с вечера.

Переход от совы к жаворонку лучше производить весной или летом, организму будет намного легче. Наши биоритмы полностью зависят от времени года. Зимой и осенью световой день короткий и мы больше нуждаемся в полноценном сне.

Текст: Flytothesky.ru