Вы отчетливо ощущаете, что что-то в отношениях перестало работать, но вы не можете идентифицировать причину. Нижеописанный научный инструмент может вам в этом помочь. Анализ отношений «средства-цели» определяет то, насколько эффективно партнеры помогают друг другу в достижении своих жизненных целей. Фактически, каждый человек является средством достижения целей другого, потому отношения рассматриваются в соответствии с теорией целей, которая утверждает, что:





средства оцениваются в соответствии с их потенциалом для достижения целей

средства, помогающие достичь нескольких целей, более ценны

существует множество средств для каждой цели

сдерживание альтернативных средств не позволяет им ослабить актуальную ценность уже существующих средств

Иными словами, отношения, где каждый партнер важен при оказании помощи другому партнеру в достижении его / её целей, считается наиболее эффективным типом отношений. То есть, ваш идеальный партнер активно работает над достижением тех целей, которые вам понятны, и вы можете в этом ему помочь. И, соответственно, наоборот.

Ваши личные цели не должны быть идентичными, но они должны хорошо сочетаться и дополнять друг друга. Аналогично, отношения работают лучше всего и являются наиболее эффективными, когда оба партнера не только считают другого человека своим полезным помощником, но чувствуют, что и они ему полезны. Чтобы ваши отношения были устойчивыми, недостаточно просто помогать партнеру в работе над его целями. Вы также должны обращаться к нему за помощью, когда вы двигаетесь в направлении собственных целей. В итоге вырабатывается ощущение общности и совместной поддержки.

Четыре основные проблемы отношений, в которых «застревают» пары, и как анализ «средства-цели» может помочь определить их причины.

1. Чувство неоцененности

Хотя средства (в нашем случае – люди), способные помочь в достижении нескольких целей, более ценны, их индивидуальный вклад в каждую отдельную цель зачастую обесценивается, соответственно, один из партнеров начинает испытывать чувство неоцененности. В результате возникает «порочный круг» непонимания, поскольку один партнер может чувствовать общую признательность в отношении другого, но не в состоянии сформулировать четкую благодарность за конкретную задачу.

2. Смещение приоритетов

Люди не статичны, и наши цели с течением времени изменяются. Важно, чтобы партнеры также проявляли гибкость и желание помогать друг другу в достижении уже новых горизонтов. Тем не менее, когда оба человека растут и развиваются, их цели могут начать отличаться – тогда у пары возникают проблемы с оценкой или даже пониманием новых целей друг друга. Открытое общение – основной рецепт к обсуждению смещения приоритетов.

3. Ревность

Ни один человек не может заменять весь мир для другого, потому построение собственной социальной сети немаловажно для стабильности отношений. Однако анализ средств-целей говорит нам, что наличие нескольких альтернативных средств обесценивает актуальную ценность уже существующих средств. Когда в вашем пространстве существуют и другие люди, то они забирают у вас то внимание, которое могло бы быть направлено на существующего партнера. Когда это происходит, появляется ревность. В этом случае парам необходимо контролировать свое поведение, равномерно распределяя свое внимание и время между другими «средствами» с основным акцентом на уже существующем партнере, что увеличивает его ценность.

4. Потеря отношений

Потеря отношений, будь то смерть или расставание, – опыт разрушительный. Однако люди, испытывающие больше всего страданий по этому поводу, – это те, для которых их партнер был главным и основным средством для достижений всех или большинства их целей. Чем обширнее ваша социальная сеть, чем больше у вас поддержки и альтернативных средств, тем быстрее вы справитесь со своей потерей и начнете двигаться вперед.

Текст: Flytothesky.ru