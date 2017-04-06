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Научный способ идентифицировать 4 самые сложные проблемы в отношениях
07.04.2017 13:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы отчетливо ощущаете, что что-то в отношениях перестало работать, но вы не можете идентифицировать причину. Нижеописанный научный инструмент может вам в этом помочь. Анализ отношений «средства-цели» определяет то, насколько эффективно партнеры помогают друг другу в достижении своих жизненных целей. Фактически, каждый человек является средством достижения целей другого, потому отношения рассматриваются в соответствии с теорией целей, которая утверждает, что:
Ваши личные цели не должны быть идентичными, но они должны хорошо сочетаться и дополнять друг друга. Аналогично, отношения работают лучше всего и являются наиболее эффективными, когда оба партнера не только считают другого человека своим полезным помощником, но чувствуют, что и они ему полезны. Чтобы ваши отношения были устойчивыми, недостаточно просто помогать партнеру в работе над его целями. Вы также должны обращаться к нему за помощью, когда вы двигаетесь в направлении собственных целей. В итоге вырабатывается ощущение общности и совместной поддержки.
Четыре основные проблемы отношений, в которых «застревают» пары, и как анализ «средства-цели» может помочь определить их причины.
1. Чувство неоцененности
Хотя средства (в нашем случае – люди), способные помочь в достижении нескольких целей, более ценны, их индивидуальный вклад в каждую отдельную цель зачастую обесценивается, соответственно, один из партнеров начинает испытывать чувство неоцененности. В результате возникает «порочный круг» непонимания, поскольку один партнер может чувствовать общую признательность в отношении другого, но не в состоянии сформулировать четкую благодарность за конкретную задачу.
2. Смещение приоритетов
Люди не статичны, и наши цели с течением времени изменяются. Важно, чтобы партнеры также проявляли гибкость и желание помогать друг другу в достижении уже новых горизонтов. Тем не менее, когда оба человека растут и развиваются, их цели могут начать отличаться – тогда у пары возникают проблемы с оценкой или даже пониманием новых целей друг друга. Открытое общение – основной рецепт к обсуждению смещения приоритетов.
3. Ревность
Ни один человек не может заменять весь мир для другого, потому построение собственной социальной сети немаловажно для стабильности отношений. Однако анализ средств-целей говорит нам, что наличие нескольких альтернативных средств обесценивает актуальную ценность уже существующих средств. Когда в вашем пространстве существуют и другие люди, то они забирают у вас то внимание, которое могло бы быть направлено на существующего партнера. Когда это происходит, появляется ревность. В этом случае парам необходимо контролировать свое поведение, равномерно распределяя свое внимание и время между другими «средствами» с основным акцентом на уже существующем партнере, что увеличивает его ценность.
4. Потеря отношений
Потеря отношений, будь то смерть или расставание, – опыт разрушительный. Однако люди, испытывающие больше всего страданий по этому поводу, – это те, для которых их партнер был главным и основным средством для достижений всех или большинства их целей. Чем обширнее ваша социальная сеть, чем больше у вас поддержки и альтернативных средств, тем быстрее вы справитесь со своей потерей и начнете двигаться вперед.
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Вы отчетливо ощущаете, что что-то в отношениях перестало работать, но вы не можете идентифицировать причину. Нижеописанный научный инструмент может вам в этом...
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