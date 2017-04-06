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Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

07.04.2017 15:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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После того как некоторое время назад в сети появилась трогательная фотография 101-летней Розы Кэмфилд, держащей на руках свою двухнедельную правнучку Кейли, интернет заполонили аналогичные снимки впечатленных этим образом людей. Пользователи соцсетей со всего мира начали публиковать фото старейших членов семьи вместе с самыми юными ее представителями. В роли последних, как правило, фигурируют новорожденные младенцы.Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Самый большой возрастной интервал, продемонстрированный одним из посетителей соцсети lifeofdad.com, составил целых 112 лет. Просматривая фотографии такого рода, люди то и дело выражали свое ошеломление столь масштабной разницей в жизненном опыте представителей старшего и младшего поколений, а также силой семейных уз, объединяющих их.

Роза Кэмфилд в возрасте 101 года с двухнедельной правнучкой Кейли.

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Роза родилась в 1913 году и скончалась 30 марта 2015 года.

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Она жила во времена Великой депрессии, стала свидетельницей катастрофических бурь знаменитого Пыльного Котла…

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

… за свою жизнь она успела трижды побывать замужем, причем в последний свой брак Роза вступила, когда ей было более 80 лет.

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Она вернулась в колледж в 43 года, чтобы стать учителем.

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Она вдохновила остальных размещать свои фото, отражающие связь поколений.

Разница в 112 лет

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Разница в 104 года

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Разница в 99 лет

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Разница в 96 лет

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Разница в 101 год

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Разница в 101 год

Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!

Фото: huffingtonpost.com
Текст: Flytothesky.ru

 
 
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После того как некоторое время назад в сети появилась трогательная фотография 101-летней Розы Кэмфилд, держащей на руках свою двухнедельную правнучку Кейли,...

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