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Встреча прабабушки с правнучкой. Разница в возрасте более 100 лет!
07.04.2017 15:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
После того как некоторое время назад в сети появилась трогательная фотография 101-летней Розы Кэмфилд, держащей на руках свою двухнедельную правнучку Кейли, интернет заполонили аналогичные снимки впечатленных этим образом людей. Пользователи соцсетей со всего мира начали публиковать фото старейших членов семьи вместе с самыми юными ее представителями. В роли последних, как правило, фигурируют новорожденные младенцы.
Самый большой возрастной интервал, продемонстрированный одним из посетителей соцсети lifeofdad.com, составил целых 112 лет. Просматривая фотографии такого рода, люди то и дело выражали свое ошеломление столь масштабной разницей в жизненном опыте представителей старшего и младшего поколений, а также силой семейных уз, объединяющих их.
Роза Кэмфилд в возрасте 101 года с двухнедельной правнучкой Кейли.
Роза родилась в 1913 году и скончалась 30 марта 2015 года.
Она жила во времена Великой депрессии, стала свидетельницей катастрофических бурь знаменитого Пыльного Котла…
… за свою жизнь она успела трижды побывать замужем, причем в последний свой брак Роза вступила, когда ей было более 80 лет.
Она вернулась в колледж в 43 года, чтобы стать учителем.
Она вдохновила остальных размещать свои фото, отражающие связь поколений.
Разница в 112 лет
Разница в 104 года
Разница в 99 лет
Разница в 96 лет
Разница в 101 год
Разница в 101 год
Фото:
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После того как некоторое время назад в сети появилась трогательная фотография 101-летней Розы Кэмфилд, держащей на руках свою двухнедельную правнучку Кейли,...
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