После того как некоторое время назад в сети появилась трогательная фотография 101-летней Розы Кэмфилд, держащей на руках свою двухнедельную правнучку Кейли, интернет заполонили аналогичные снимки впечатленных этим образом людей. Пользователи соцсетей со всего мира начали публиковать фото старейших членов семьи вместе с самыми юными ее представителями. В роли последних, как правило, фигурируют новорожденные младенцы.





Самый большой возрастной интервал, продемонстрированный одним из посетителей соцсети lifeofdad.com, составил целых 112 лет. Просматривая фотографии такого рода, люди то и дело выражали свое ошеломление столь масштабной разницей в жизненном опыте представителей старшего и младшего поколений, а также силой семейных уз, объединяющих их.

Роза Кэмфилд в возрасте 101 года с двухнедельной правнучкой Кейли.





Роза родилась в 1913 году и скончалась 30 марта 2015 года.





Она жила во времена Великой депрессии, стала свидетельницей катастрофических бурь знаменитого Пыльного Котла…





… за свою жизнь она успела трижды побывать замужем, причем в последний свой брак Роза вступила, когда ей было более 80 лет.





Она вернулась в колледж в 43 года, чтобы стать учителем.





Она вдохновила остальных размещать свои фото, отражающие связь поколений.

Разница в 112 лет





Разница в 104 года





Разница в 99 лет





Разница в 96 лет





Разница в 101 год





Разница в 101 год





Фото: huffingtonpost.com

Текст: Flytothesky.ru