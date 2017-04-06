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Отношения не начинаются с поцелуя

07.04.2017 15:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Отношения не начинаются с поцелуя

Отношения не начинаются с поцелуя. Отношения не начинаются даже с постели. Всё это так по-взрослому и затёрто до дыр. Кто вообще придумал, что отношения начинаются с физики?

Отношения начинаются с зайчиков в ваших глазах. Со случайного прикосновения пальцев, с розоватым смущением. отношения начинаются, в первую очередь, с желания видеть, а не чувствовать.

С неловких пауз в разговорах обо всём и ни о чём. С дурацких улыбок, когда мышцы лица устают, но стереть с лица это выражение невозможно. С улыбающихся уголков глаз. С бесконечных, перескакивающих и бессвязных тем. С аромата в волосах. С желания заглянуть прямо в глаза и увидеть, какого они цвета.

Отношения не начинаются с бурной ночи страсти. Отношения не начинаются с неудобного утра, когда вам пора разбегаться по своим делам после этой ночи. Можно бесконечно долго проводить утро, день и ночь, оставаясь чужим. Отношения не начинаются ни с бокала вина, ни с ссор, ни с совместных быстрых завтраков.
Отношения — это кофе с молоком за маленьким столиком, сидя на неудобной табуретке, поджав под себя ноги и болтая о фантастических снах. Это прогулки по торговым центрам. Это примерять шляпы и очки. Это весна и тёплый ветер в голове.

Отношения — это любовь. А любовь — это химия.

Автор: Виктория Щебет | Flytothesky.ruОтношения не начинаются с поцелуя

 
 
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Отношения не начинаются с поцелуя. Отношения не начинаются даже с постели. Всё это так по-взрослому и затёрто до дыр. Кто вообще придумал, что отношения начинаются с...

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