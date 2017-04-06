Наверняка где-нибудь неподалеку от вашего места жительства есть хотя бы одно опустевшее или полуразрушенное здание, окруженное либо легендами, либо страшными историями. Хотя в большинстве случаев причины заброшенности старых построек весьма банальны, тем не менее, истории о них звучат порой очень занимательно.

1. Дома Сан-Жи (Тайвань)

Курорт Сан-Жи начал строиться в 70-е годы, а его здания выглядели как разноцветные круглые строения, схожие на НЛО. Однако ряд трагических событий в сочетании с финансовыми трудностями и местными суевериями в конечном итоге привели к отмене проекта в 1980 году. Усиленно ходили слухи о проклятии старого голландского кладбища, а в процессе строительства якобы было даже несколько самоубийств и аварий на стройке. Участок был заброшен на три десятилетия, и к 2014 году снесен и расчищен.

2. Психиатрическая клиника Уиллард (Нью-Йорк, США)

Клиника была построена в конце 19 века на берегу озера Сенека в штате Нью-Йорк, и в целом считалась не самым плохим местом для лечения. Когда в 90-е годы 20 века клинику наконец закрыли, на её чердаке обнаружилось 400 маркированных чемоданов, принадлежавших умершим пациентам. Поскольку средняя продолжительность пребывания в Уилларде составляла около 30 лет, у многих пациентов не было семьи, которая могла бы забрать их вещи. Эти чемоданы со всем старинным содержимым стали своеобразными капсулами времени для сотен забытых жизней.





3. Отель-дель-Сальто (Колумбия)

Он находится на высоких скалах с видом на реку Богота в Колумбии и был построен в 1923 году. Когда-то это было популярное место для богатых туристов, но затем колумбийский туризм пришел в упадок, и отель остался заброшенным с 1990-х годов. Водопад Текендама всегда являлся достопримечательностью этого места – согласно легенде, именно здесь местные индейцы, спасаясь от испанских завоевателей, бросились в его воды, а их души превратились в орлов.





4. Санкт-Георген-ан-дер-Гузен (Австрия)

В первой половине 1940-х годов нацистская Германия строила свои военные объекты практически по всей Западной Европе, делая акцент на разработке новых видов оружия. Чаще всего такие объекты располагались под землей, и в 2014 году был обнаружен еще один из них – в австрийской коммуне Санкт-Георген-ан-дер-Гусен. Возможно, в этом месте проводились испытания при попытках создания ядерной бомбы, а сам объект был построен узниками соседнего концентрационного лагеря.





5. Форт Дуомон (Верден, Франция)

Форт Дуомон был одним из нескольких фортов, возведенных в окрестностях Вердена. Чтобы отражать удары тяжелой артиллерии, форт построен в основном под землей, с бетонной крышей толщиной в 6 метров. Во время боев 1916 года здесь погибло немало военных, причем многие так и остались заживо погребенными под завалами форта. Местность и поныне считается опасной из-за массы оставшихся там боеприпасов, а сам полуразрушенный, сырой и холодный Дуомон мрачно стоит по сей день, охраняя останки покоящихся в нем солдат.





6. Техасская башня 4 (США)

В 1950-е годы, в начале холодной войны, американские военные создали ряд конструкций с радарами для размещения в море. Из-за сходства с платформами для бурения нефти эти конструкции стали называться «Техасскими башнями». Было построено только три объекта: два из которых были размещены у Нантакета и Бостона, а третий (фактически названный Техасской башней 4, потому что это военные люди, а не математики) был расположен к юго-востоку от Нью-Йорка. В 1961 году Техасская башня 4 под воздействием ветра распалась и затонула вместе с людьми на ней.

7. Психиатрическая больница Марльборо (Нью-Джерси, США)

В 1998 году психиатрическая больница Марльборо после 60 лет эксплуатации была закрыта и заброшена. С самого начала её существования в ней все шло из рук вон плохо, включая скандалы с мошенничеством и взяточничеством и заканчивая экологическими проблемами и подозрительными смертями. К 1985 году в больнице насчитывалось 150 побегов. Коррупция, бегство пациентов, вооруженные для обороны жители города и загрязнение окружающей среды – звучит, как сюжет из самого настоящего триллера, если бы это не было абсолютной реальностью.

8. Станция прослушивания Тойфельсберг (Берлин, Германия)

После окончания Второй мировой войны американцы построили в Западном Берлине станцию для радиошпионажа на холме Тойфельсберг (Дьявольская гора), и она работала вплоть до падения Берлинской стены. Однако этот холм делает жутким не только заброшенные останки станции, а и тот факт, что сама станция была построена из остатков старых зданий довоенного Берлина прямо на месте взорванной нацистской военной школы.





Текст: Flytothesky.ru