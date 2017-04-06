Все наши стремления направлены на то, чтобы достичь цель, которую мы ставим перед собой. Мечты и желания, достижения и маленькие победы, взлёты и падения — всё это является частью большого пути под названием «Жизнь».

Одни хотят любить и быть любимым. Кто-то выбирает целью своей жизни саморазвитие и духовное совершенствование.

А что для вас является приоритетом в жизни? Этот тест поможет ответить на важнейший вопрос.