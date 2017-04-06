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Тест: Какова ваша цель в жизни?
07.04.2017 18:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все наши стремления направлены на то, чтобы достичь цель, которую мы ставим перед собой. Мечты и желания, достижения и маленькие победы, взлёты и падения — всё это является частью большого пути под названием «Жизнь».
А что для вас является приоритетом в жизни? Этот тест поможет ответить на важнейший вопрос.
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Все наши стремления направлены на то, чтобы достичь цель, которую мы ставим перед собой. Мечты и желания, достижения и маленькие победы, взлёты и падения — всё это...
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