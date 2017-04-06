После апрельских дождей в Японии распускаются целые тоннели цветов.





Если в этом году вы еще не успели восхититься цветущей сакурой или хотя бы обычной вишней, не расстраивайтесь: у вас есть шанс увидеть водопады цветов в Японии – ведь там приближается так называемый сезон вистерии, то есть период обильного цветения глицинии.





Японская глициния – это лиана с каскадным цветением, соцветия которого могут вырастать до одного метра и даже больше. Глициния цветет с апреля по май, превращая сады и парки Японии в настоящие цветочные ливни:









В Японии есть два таких парковых чуда, куда всегда стремятся туристы. Это цветочный парк Асикага, до которого можно добраться поездом из Токио. В этом году в парке проводится Большой фестиваль глицинии с 15 апреля по 22 мая, где можно будет наблюдать более 350 деревьев глицинии в полном цвету. Обязательно задержитесь там до темноты, чтобы увидеть сказочную подсветку глициний, а также отведайте японскую лапшу с ароматом этого растения в парковых кафе.





Второй парк называется Kawachi Fujien Wisteria Garden, он расположен в городе Китакюсю, и прогуляться там можно с 22 апреля по 7 мая. Этот парк частный, потому он открывает свои двери только в период роскошного цветения глициний весной и осенью во время листопада.

Текст: Flytothesky.ru