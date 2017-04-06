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В апреле Япония – самое красивое место на Земле

07.04.2017 17:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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После апрельских дождей в Японии распускаются целые тоннели цветов.


Если в этом году вы еще не успели восхититься цветущей сакурой или хотя бы обычной вишней, не расстраивайтесь: у вас есть шанс увидеть водопады цветов в Японии – ведь там приближается так называемый сезон вистерии, то есть период обильного цветения глицинии.

В апреле Япония – самое красивое место на Земле

Японская глициния – это лиана с каскадным цветением, соцветия которого могут вырастать до одного метра и даже больше. Глициния цветет с апреля по май, превращая сады и парки Японии в настоящие цветочные ливни:

В апреле Япония – самое красивое место на Земле


В Японии есть два таких парковых чуда, куда всегда стремятся туристы. Это цветочный парк Асикага, до которого можно добраться поездом из Токио. В этом году в парке проводится Большой фестиваль глицинии с 15 апреля по 22 мая, где можно будет наблюдать более 350 деревьев глицинии в полном цвету. Обязательно задержитесь там до темноты, чтобы увидеть сказочную подсветку глициний, а также отведайте японскую лапшу с ароматом этого растения в парковых кафе.


Второй парк называется Kawachi Fujien Wisteria Garden, он расположен в городе Китакюсю, и прогуляться там можно с 22 апреля по 7 мая. Этот парк частный, потому он открывает свои двери только в период роскошного цветения глициний весной и осенью во время листопада.В апреле Япония – самое красивое место на Земле

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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После апрельских дождей в Японии распускаются целые тоннели цветов. Если в этом году вы еще не успели восхититься цветущей сакурой или хотя бы обычной вишней, не...

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