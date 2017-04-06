Ложь существовала, существует и будет, видимо, существовать всегда. Мы лжем, чтобы защитить других, защитить себя или просто потому, что нам так хочется. Это человеческая природа, но природа лжи не одинакова для всех. Исходя из наших зодиакальных знаков, лжем мы по-разному и справляемся с её последствиями тоже по-разному. Кто-то чувствует себя виноватым из-за своей неискренности. Кто-то не чувствует необходимости лгать вообще, предпочитая кристальную честность. Кто-то соврет, не моргнув глазом, а кто-то может быть патологическим лжецом.





1. Овен

Овны лгать не любят. Для них любое вранье бесцельно. Кроме того, у Овнов не хватает терпения для заглаживания драматических последствий, если уж они на лжи пойманы. В принципе, если они и лгут, то для них это особой важности и значения не имеет.

2. Телец

Тельцы – создания упрямые, и они предпочитают, чтобы вещи шли своим путем. Если это означает, что от них требуется немного белой лжи для достижения целей, то они к ней прибегнут без колебаний, но глобальными лжецами Тельцов назвать очень сложно.

3. Близнецы

Близнецы озорны, шаловливы и любят внимание окружающих. У них дикое воображение, поэтому они могут беззаботно шутить, преувеличивать и привирать, и люди верят им! Они настолько искусны в этом, что в конечном итоге мало заботятся о том, правду они говорят или нет.

4. Рак

Преданный и заботливый Рак прибегнет ко лжи ради защиты себя или близких. Для него ложь – это скорее способ убедить дорогих ему людей, что все в порядке, хоть это и не так. Потому неправда из уст Рака – как бы парадоксально это не звучало – звучит исключительно от доброты его сердца.

5. Лев

Лев любит внимание окружающих, поэтому, когда он с увлечением рассказывает какую-либо историю, то она может начинаться как истина, затем превращаться в очень преувеличенную истину, а после вообще уходить далеко от истины. Чем больше изумляется и ахает его аудитория, тем более преувеличенными становятся львиные истории.

6. Дева

Прагматичная Дева не лжет настолько, насколько это возможно. Как и Овен, она считает ложь слишком утомительной, а потому предпочитает сосредоточиться на ситуации. Однако бывают для Девы и исключения: например, если правда препятствует разрешению ситуации. Но даже тогда Дева рассматривает все «за» и «против», и действительно ли ложь стоит того.

7. Весы

Весы – это зодиакальные дипломаты, поэтому в их понимании ложь является необходимостью, если пойдет на пользу и благо, и если они в это действительно свято верят. Ложь Весов звучит всегда настолько правдоподобно, что люди даже не понимают, что им лгут, пока не становится слишком поздно.

8. Скорпион

Подозрительные, а иногда и манипулятивные Скорпионы отлично знают, что такое ложь, и охотно в эту игру играют. Причиной этому является их наблюдательная натура, которая позволяет им анализировать каждый аспект ситуации и придумывать самую эффектную ложь, в которую невозможно не поверить.

9. Стрелец

Дружелюбный и общительный Стрелец не лжет. Он слишком дорожит своей дружбой и окружающими людьми в целом, чтобы говорить всем им неправду. Но если этот знак вынужден лукавить из необходимости, то это должен быть из ряда вон выходящий случай.

10. Козерог

Из всех знаков только Козероги всей душой ненавидят врать. Они этого делать не будут, и даже наотрез откажутся участвовать в какой-либо сомнительной игре. Из-за их недоверчивой природы они против лжи в любой форме. Но если Козероги и покривят в чем-либо душой, то скрывать долго обман не станут. Они будут чувствовать себя слишком виноватыми и в конечном итоге расскажут правду.

11. Водолей

Водолеи – творческие и остроумные рассказчики. Их фантазии слишком достоверны и искусны, даже если очень далеки от правды. Они умеют настолько безупречно преподнести любой факт в красивой «обертке», что люди в конце концов всегда им верят.

12. Рыбы

Самые чувствительные из всех знаков Рыбы не лгут. Либо же немного привирают только по уважительной причине. Делают они это чтобы защитить от вреда близких или себя. В любом случае, они настолько уязвимы и эмоциональны, что люди не могут даже сердиться на них, когда ложь выплывает наружу.

Текст: Flytothesky.ru