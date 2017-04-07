Зашифрованные записки Рики Маккормика – загадка для ФБР и криптографов с 1999 года

30 июня 1999 года на поле в округе Сент-Чарльз, штат Миссури, было обнаружено тело 41-летнего Рики Маккормика, который был убит тремя днями ранее, а его личность была идентифицирована по отпечаткам пальцев уже разложившегося тела.

Он мог стать просто еще одним убитым человеком, если бы не две записки, найденные в его карманах. В них содержались какие-то зашифрованные послания, но по сей день этот код разгадать не удалось, и дело Маккормика по-прежнему остается одним из самых известных нераскрытых и неразгаданных случаев в истории криминалистики и криптографии.





Рики Маккормик не имел даже среднего образования, поскольку был отчислен из школы. Он никогда не был женат, хотя признал своими минимум четверых детей. Кроме того, он имел судимость и был приговорен к трем годам за связь с несовершеннолетней, из которых отсидел 11 месяцев. Ко времени его загадочной смерти Рики Маккормик был безработным и имел инвалидность.

Последний раз его видели живым 25 июня 1999 года, когда он проходил обследование в клинике в Сент-Луисе. По словам подруги Маккормика, она разговаривала с ним по телефону 26 июня около полудня. После этого никто его не видел и не слышал до 30 июня. Однако его семья была не особо взволнована и в розыск не подавала. Но то, что озадачило полицию тогда и до сих пор, – это закодированные записки в его карманах. Они состояли из «беспорядочного набора букв и цифр, иногда с круглыми скобками».

В 1999 году смерть Маккормика классифицировали как «неопределенную». В 2011 году ФБР признало случай убийством и опубликовало закодированные записки с просьбой о помощи в их расшифровке.





Когда тело Маккормика было найдено, оно уже основательно разложилось. В то время специалисты не могли точно определить, было ли это убийством или нет. Кроме того, ни у кого не было никакого мотива убивать Маккормика.

12 лет спустя ФБР возобновило расследование, классифицировало смерть Рики Маккормика уже как убийство и обнародовало странные записки из его карманов в надежде, что их расшифровка выведет на след лица (или лиц), убившего Маккормика. Записки вызвали такой огромный резонанс, что ФБР даже создало специальную веб-страницу для получения информации.

Семья Маккормика не знала о зашифрованных записках все эти 12 лет вплоть до их официального обнародования ФБР. Мать убитого утверждала, что Рики не мог создать код и называла его слабоумным. А двоюродный брат говорил, что Рики, возможно, страдал шизофренией или биполярным расстройством. Кроме того, покойный имел подозрительные контакты с наркодилерами.





В 2012 году во время интервью прессе мать Маккормика, Фрэнки Спаркс, заявила, что после смерти Рики им не сообщили о существовании записок. Она также сказала: «Единственное, что он был в состоянии написать, так это его имя. Он вообще был умственно отсталым». Чарльз Маккормик, отец Рики, сообщил, что его сын «вообще не умел толком писать и ему с трудом удавались даже простые каракули».

По словам его двоюродного брата, Рики часто говорил «как будто он живет в другом мире», а перед своим убийством он вернулся из Флориды и привез марихуану, купленную там у местного дилера.

Из-за столь нелицеприятных описаний личности Маккормика появилось множество теорий, связанных с загадочными записками.

После того как ФБР обнародовало записки, появилось множество версий. Так как Маккормик даже не закончил школу, код вряд ли был делом его рук. Но, по утверждениям членов его семьи, Маккормик с детства любил забавляться какими-то странными каракулями. Таким образом, другая теория предполагает, что, возможно, это действительно очень умное закодированное сообщение, которое может привести к убийце. Кузен убитого утверждал, что тот, похоже, был шизофреником, потому закодированные сообщения могли являться порождением шизофренического разума.

Многие ведущие криптографы уже второе десятилетие бьются над этой загадкой, но до сих пор никто не добился успеха. В настоящее время дело Маккормика внесено в список самых загадочных нераскрытых случаев отдела криптоанализа ФБР.

Малоинтересная жизнь Рики Маккормика, возможно, давно была бы забыта людьми, если бы не эти два листка бумаги. Простой ли это набор каракуль, как утверждает его отец, или осмысленно закодированная информация? Ответа пока нет.

Текст: Flytothesky.ru

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