Семья для двух разных людей может стать настоящим испытанием. Даже любящее прежде сердце может остыть. Тому может быть множество причин: сексуальное неудовлетворение, быт и даже разное виденье «идеальной семьи». Существует несколько важных признаков, которые помогут распознать важные предвестники грядущего развода.





10 перемен любимого человека, которые вас должны насторожить

Перемена №1: сексуальная жизнь

Сейчас речь не пойдет о количестве сексуальных контактов пары. Психологи утверждают, что вовсе не количество, а качество половой жизни является первым «индикатором» отношений в семье. Редкий секс – это еще не повод устраивать допросы, думать о неверности партнера. Важным фактором является именно качество и поведение во время секса. Это могут быть разные показатели, которые знакомы только вам. Присмотритесь, ваш партнер все тот же в постели?

Перемена №2: критика

Любишь не по причине наличия определенных черт характера, а вопреки всему. Не обязательно быть длинноногой блондинкой, чтобы вызывать восторг у любимого. Если через некоторое время в ваш адрес посыпались критические замечания: ноги толстые, цвет волос не тот, поправилась, и т. д., тогда стоит присмотреться и другим важным признакам грядущего развода.

Перемена №3: отсутствие интереса к вашим проблемам

Приятно услышать «Как у тебя дела на работе?», «Как прошел день?». Это мелочь, но очень важный сигнал того, что вы человеку не безразличны. Если не видите интереса со стороны партнера к собственным проблемам, это повод задуматься, а все ли так гладко в ваших отношениях? Быт, работа, проблемы с деньгами и новый проект на работе – это не аргумент для любящего человека.

Перемена №4: планы на будущее

Для семейной пары (с детьми или без) важно строить планы. Это нужно не только для постановления совместных целей, но и для определения пути для реализации совместной мечты. Задайте вашему партнеру вопрос о его планах на 5 лет. В ответе вы увидите, есть ли в его мыслях и планах место для вас.

Перемена №5: кардинальная смена имиджа

Раньше ваш муж утверждал, что туалетная вода – для городского щеголя, а сегодня сам выбирает дорогие духи? Присмотритесь, может, вы еще что-то не замечаете? Смена имиджа должна быть кардинальной. И это всегда повод для тревоги. Возможно, он хочет все изменить в своей жизни? Уточните, есть ли место для вас.

Перемена №6: новые друзья

Заметили, что ваша вторая половинка не общается с прежними друзьями? Уточните, по какой причине друг детства вдруг стал врагом. Ссора с одним товарищем – вполне возможно, а вот нежелание общаться с целой компанией – это уже тревожный знак для вас.

Перемена №7: отсутствие общих тем для разговора

Заметили, что в последнее время не о чем поговорить с любимым? Все ваши попытки (особенно в выходные) оборачиваются очередной «отмазкой»? Тогда присмотритесь более детально к своему любимому человеку, возможно, ему есть что скрывать?

Перемена №8: интернет

Заметили, что вашей второй половинке даже в выходной день проще проводить время у компьютера, нежели с вами? Общение и переписки, новые знакомые и подписчики, установленные пароли для социальных сетей и электронной почты – это все тревожные «звоночки». Возможно, вас хотят оградить от ненужной информации. Почему?

Перемена №9: идеальные отношения

Ссоры, скандалы, выяснения отношений, прогулки в пивной бар, постоянные рыбалки – это в прошлом? Сегодня ваш муж дарит подарки и цветы, ухаживает, слова не скажет против вашего мнения? Присмотритесь, насколько, как быстро изменился ваш муж. Это далеко не повод для радости. Идеальные отношения – признак вины. Если ваш любимый ранее был лидером в семье, а сегодня передает «бразды правления» вам, значит, он готовит вас к самостоятельности.

Перемена №10: увеличение рабочего дня без повышения

Карьера для мужчины помогает реализовать себя, но не ценой личной жизни. Настоящий любящий человек найдет время своей семье. Если же вы заметили, что повышения на работе, увеличения денег нет, а ваш муж стал приходить поздно, обосновывая это увеличением рабочего дня, лучше все перепроверить. Уточните на работе у мужа, так ли все на самом деле. И только потом делайте выводы.

Жизнь в семье в окружении добра, взаимопонимания и любви – это только отрывок из кинофильма. На самом же деле, все намного прозаичнее: над отношениями нужно работать. Может быть как «спад» отношений, так и их возрождение. Однако если вы знаете первые признаки развода, то можете предпринять действенные методы, которые помогут сохранить семью.

Текст: Flytothesky.ru